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Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

2 января 2022, 04:35
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Сода - всегда под рукой!

Где и как в быту использовать соду / коллаж Главред

Пищевая сода наверняка есть в каждом доме. Чаще всего хозяйки добавляют ее в тесто как разрыхлитель. Но сода - универсальное вещество, которое может помочь избавиться от многих проблем.

Главред собрал 5 самых популярных лайфхаков с содой.

Быстрее варим овощи

Быстрее сварить капусту и бобовые культуры поможет 1 чайная ложка соды. Пищевая сода не только сэкономит время, но и лучше сохранит витамины.

Чистим овощи и фрукты

При помощи соды можно удалять с фруктов, овощей, салатных листьев не только грязь и микробы, но и вредные химические вещества. Сделать это очень просто: во время мытья продуктов добавьте в воду 1–2 чайные ложки соды.

Снятие зуда

После укусов насекомых или ожогов ядовитыми растениями можно наносить кашицу из соды и воды на пораженные участки, что поможет быстро снять неприятные ощущения.

Придаст блеск ювелирным изделиям

Смешайте 3 ч. л. пищевой соды с 1 ч. л. воды и почистите ваши драгоценности с помощью зубной щетки, а затем промойте холодной водой.

Ранее мы рассказывали, как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях.

Автор: Сергей Кущ
viber
сода лайфхак
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