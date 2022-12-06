Как и где встречать Новый год 2023: важные рекомендации, которые помогут привлечь удачу и успех

Астролог рассказал о том, в чем можно встречать Новый год, как и где праздновать, а от чего лучше отказаться, чтобы не навлечь беды.

Как праздновать Новый год 2023 / Коллаж фото УНИАН, pixabay

Символом 2023 года является черный водяной Кролик. Чтобы в новом году вас сопровождали удача и успех, астролог рекомендует соблюсти несколько рекомендаций во время празднования в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог акцентировал внимание на том, что по восточному календарю новый год начнется в новолуние 22 января. Символ года Кролик (Кот) – связан с миром, добротой и сексуальностью. Именно этот период может стать благоприятным для зачатия и рождения детей.

Влад Росс рекомендует установить в доме именно живую новогоднюю елку, так как именно дерево является элементом года Кролика.

"Чем больше будет в вашем жилище всякого рода деревьев, причем в горшочках, тем лучше. Заведите себе можжевельник, кипарис или тую – это очень благоприятно. Но этот раз Новый год непременно встретьте с живой елкой, а не искусственной. Идеальный вариант – если это будет елка прямо с корнями, в земле", - сказал астролог.

Хоть цветом символа года и является благородный черный, но это не значит, что все должно быть только в этом цвете. Вы смело можете использовать лазурно-синий или изумрудный цвет, поскольку они "будут увеличивать успех". Если вы хотите добавить своему наряду изюминки в виде украшений, то лучше использовать те, которые сделаны из природных материалов.

"Элементы декора на столе могут быть зеленоватого, белого, коричневатого и темно-коричневого цветов. Цвет года – черный, потому те, кто любит этот цвет, могут встретить Новый год в черной рубашке, футболке или платье без зазрения совести", - объяснил Влад Росс.

Астролог добавил, что этот праздник можно встретить с любимым человеком, поскольку Венера под Новый год будет в соединении с Плутоном, что сделает встречу благоприятной и романтической.

"Более того, первый сексуальный акт благоприятен как раз в новогоднюю ночь, ведь Кролик – символ секса. Часто в год Кролика количество новорожденных детей восполняет потери предыдущего года, так что грядет год плодородия", – рассказал Влад Росс.

А вот где не рекомендуется встречать Новый год, так это за границей или в чужом городе. Ведь этот год идет под символом домашнего знака.

"Не стоит куда-либо уезжать и встречать Новый год за границей. Наоборот, лучше остаться дома. Идеальный вариант – в селе, в сельском доме, со свечами и мягкими пушистыми диванами. Чем мягче и округлее будет мебель, тем лучше. И непременно в кругу семьи", – подчеркнул Влад Росс.

Также стоит отказаться от использования салютов, петард и шумной гулянки. По словам астролога, все может обернуться трагично.

"Черная Луна войдет в знак Льва, где Черная Луна – это негатив, а Лев – фейерверк и праздник. Потому нельзя устраивать салюты, шумное празднование, не в последнюю очередь потому, что фейерверками можно будет себе что-то повредить или пораниться, или даже убить себя", - предостерег астролог.

Ранее Главред рассказывал о том, в чем можно встречать Новый год 2023, что готовить и чего ожидать от Кролика.

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