Новый год 2023: как правильно отпраздновать, чтобы счастливо прожить следующий год

Новый год 2023 - как правильно отпраздновать / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Новый год – праздник, который привыкли отмечать практически в каждой украинской семье. Во многих домах ставят ёлку, вешают гирлянды, накрывают праздничный стол и ждут гостей.

В каждой семье есть свои традиции, однако в этот день нельзя забывать и о правилах, соблюдение которых поможет замечательно провести весь следующий год.

2023 год – чей он

В 2023 году править начинает Кролик (Котик). Именно этот год пройдет под покровительством Черного водяного Кролика (Котика). По китайскому гороскопу считается, что это самый счастливый покровитель. Многие ломают голову, думая о том, почему нет определенности и всегда речь идет о двух покровителях. Но все оказывается невероятно просто – в китайском языке оба этих животных обозначают один и тот же символ.

Новый год 2023 - как правильно отпраздновать / Reuters

Чего стоит ожидать от 2023 года

Считается, что Кролик и Кот являются семейными животными. В связи с этим ожидается, что в следующем году семейная сфера будет положительно развиваться. Ожидается, что одинокие люди обязательно встретят свою вторую половинку и будут счастливыми. Семейные пары смогут реализовать свои желания.

В этом году лучше избегать серьезных ссор, ведь они могут спугнуть ваше счастье. Стихия Воды поможет решить любые конфликты мягко.

В каких цветах встречать Новый год 2023

Так как хозяином года является Черный водяной Кролик, то одеваться на праздник нужно в одежду естественных цветов. Отличным вариантом будет голубой, бирюзовый, черный, песочный, коричневый и зеленый.

В чем встречать Новый год 2023, а что лучше не надевать

Кролик и Котик любят одежду из приятных и мягких материалов. Можно надеть наряд с пайетками и дополнить его мехом. Важно: не используйте лисий мех, ведь этот хищник только испугает этих добрых животных. Лучше также не использовать пестрые принты.

Также не стоит надевать неудобную обувь и вещи, которые сковывают ваши движения. Лучше не делать сложные укладки и вызывающий маникюр. Отличным вариантом будут нюдовые оттенки лака для ногтей и простые элегантные прически.

Новый год 2023 - как правильно отпраздновать / фото ua.depositphotos.com

Что приготовить на Новый год 2023

На праздничном столе в этом году лучше отдать предпочтение овощам и легким закускам. Ни в коем случае нельзя готовить блюда из кролика. Лучше отдать предпочтение рыбе или мясу птицы.

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