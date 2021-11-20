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Как есть связь между диетой и воспалением в кишечнике - ответ ученых

20 ноября 2021, 01:37
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В серии экспериментов ученые определили каскад иммунных сигналов, которые запускаются метаболическим распадом пищевых аминокислот в кишечнике мышей.

Кишечник
Как есть связь между диетой и воспалением в кишечнике - ответ ученых / christopher / flickr.com

Международная группа ученых выявила связь диеты и иммунитета, опосредованную через кишечную микрофлору. Эксперименты на мышах показали, что от рациона зависит выработка побочных продуктов метаболизма микробов, обитающих в кишечнике. А это в свою очередь, влияет на иммунную защиту. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В серии экспериментов ученые определили каскад иммунных сигналов, которые запускаются метаболическим распадом пищевых аминокислот в кишечнике мыши. Сначала животное потребляет пищу, которая содержит аминокислоты с разветвленными боковыми цепями. А они затем поглощаются бактерией Bacteroides fragilis, обитающей в кишечнике. Бактерия, в свою очередь, производит липосахариды с разветвленными цепями, которые улавливаются иммунными сигнальными клетками.

Они и играют роль активаторов другого класса иммунных клеток — естественных киллеров. Это разновидность T-клеток, которые распознают и уничтожают инфицированные клетки, а также участвуют в противоопухолевой защите. Ученые показали, что передача сигналов от B.fragilis к иммунным клеткам происходит только в случае молекул с разветвленными боковыми цепями. Бактерия, поглощая аминокислоты, изменяет структуру молекул липосахаридов таким образом, что они лучше связываются с рецепторами на иммунных клетках и инициируют сигнальный каскад, который подавляет воспаление.

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Напомним, ранее диетолог Ольга Кобоева рассказала, что самая бюджетная каша – перловка – обладает множеством полезных свойств, ее можно кушать всем без исключения.

Перловая каша, по словам специалистки, может продлить молодость, ее даже называют "кашей красоты".

viber
здоровье организм кишечник
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