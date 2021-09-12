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Нужно кушать каждый день: названа самая полезная каша

12 сентября 2021, 03:02
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Перловку называют "кашей красоты" ведь она содержит лизин, который стимулирует выработку коллагена.

перловка
Перловка недорого стоит, но приносит много пользы / Фото pixabay.com

Самая бюджетная каша – перловка – обладает множеством полезных свойств, ее можно кушать всем без исключения. Перловая каша может продлить молодость, ее даже называют "кашей красоты", рассказала диетолог Ольга Кобоева.

Перловка - польза

Перловая каша содержит незаменимые для сердечно-сосудистой системы минералы, фосфор, который полезен для зубной эмали и костей, а также кальций, калий, железо.

"Кроме того, в перловке есть ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты"", — пояснила специалист, передает U-news.

Перловка является диетическим продуктом, поэтому ее не стоит бояться кушать тем, кто следит за своим весом: лишних сантиметров от этой каши не появится, а вот пользы будет масса.

Как готовить перловую кашу

Готовить крупу следует не менее 50 минут. Предварительно ее нужно замочить на всю ночь - так она получится максимально вкусной, но в ней сохранятся все полезные компоненты.

Перловую кашу можно использовать в качестве гарнира на обед и ужин. К каше можно приготовить овощи или мясо. Но важно, чтобы мясо было не слишком жирным.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала, что некоторые популярные каши могут навредить здоровью. Антилидером является манка - ее калорийность превышает энергетическую ценность даже некоторых десертов. Кроме того, манная каша может спровоцировать скачок инсулина в крови.

viber
здоровье диетолог перловка
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