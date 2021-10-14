Диетолог рассказала, какой продукт подходит для восстановления работы кишечника / Kristen Mangewala / flickr.com

Овсяную кашу обязательно людям необходимо включить в утренний рацион. Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"В хорошей овсянке есть клетчатка, которая дает "бодрость" нашему кишечнику и заставляет его работать как часы, а еще большой процент белка. Это примерно четвертая часть того количества, которое содержится в мясе", — сообщила эксперт.

Фус отметила, что овсянка содержит все необходимые организму витамины и микроэлементы.

"Овсянка — источник медленных углеводов. Съев утром тарелку каши из цельных зерен, мы обеспечим стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов", — отметила она.

Кроме того, говорит Фус, овсянка крайне благотворно воздействует на нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов.

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"У любителей подобного полезного завтрака гораздо меньше проблем с лишним весом", — подытожила специалист.

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Напомним, ранее диетолог Ольга Кобоева рассказала, что самая бюджетная каша – перловка – обладает множеством полезных свойств, ее можно кушать всем без исключения.

Перловая каша, по словам специалистки, может продлить молодость, ее даже называют "кашей красоты".