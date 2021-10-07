Как дожить до 100 лет: названы три здоровые привычки долгожителей

Секреты долгожителей / pixabay

Ученые провели масштабное исследование и изучили образ жизни людей, которым старше 60 лет.

Как оказалось, секрет долгожителей в правильном образе жизни. Так, ученым удалось прийти к весьма простым и в то же время важным выводам, и они смогли назвать три привычки долгожителей.

Как передает today.ua, исследователи убедились, что люди, которые отказываются от курения в зрелом возрасте, живут в среднем на 8 лет дольше тех, кто продолжает предаваться этой вредной привычке.

По мнению ученых, табачный дым отравляет организм, с каждой выкуренной сигаретой запас здоровья истончается, токсины постепенно убивают здоровые клетки, начинаются сбои в работе органов и систем.

Второй привычкой называют любовь к физическим нагрузкам. Как оказалось, ведя сидячий образ жизни человек изнашивает свой организм гораздо быстрее, чем занимаясь умеренным физическим трудом и спортом.

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Третья привычка самая простая - это здоровое питание и запрет алкоголя. По словам ученых, все долгожители питаются правильно, сбалансированно, не принимают алкоголь и не едят еду из фастфуда.

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Ранее сообщали, что при курении кальяна человек вдыхает большое количество вредных веществ, и это является опасной привычкой для людей и окружающих.