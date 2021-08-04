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Повышает риск сердечного приступа на 18%: от какого продукта рекомендуют отказаться медики

4 августа 2021, 16:43

Сужение артерий может вызвать боль в груди.

Сердце_аритмия
Исследователи не обнаружили связи между потреблением нежирного белого мяса / Pixabay

Ишемическая болезнь сердца уносит почти девять миллионов жизней каждый год, что делает ее одной из основных причин смерти во всем мире. Это происходит, когда коронарные артерии сужаются из-за скопления атеромы, жирового материала, выстилающего их стенки.

Сужение артерий может вызвать боль в груди, известную как стенокардия, а если артерия заблокируется, это может вызвать сердечный приступ, пишет Express.co.uk.

Новое исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что употребление обработанного мяса может значительно увеличить риск заболевания.

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Исследование, опубликованное в Critical Reviews in Food and Science, показало, что употребление обработанного мяса может увеличить риск ишемической болезни сердца на 18 процентов.

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Исследователи из Департамента здоровья населения Оксфордского университета исследовали связь между переработанным мясом и сердечными заболеваниями в ходе анализа, который включал 13 когортных исследований и охватил более 1,4 миллиона человек.

Субъекты исследования прошли детальную оценку питания, отслеживая состояние своего здоровья в течение 30 лет.

Исследователи обнаружили, что ежедневное употребление всего 50 граммов обработанного мяса, такого как бекон, ветчина и сосиски, увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18 процентов.

Употребление 50 граммов необработанного красного мяса, такого как говядина, баранина или свинина, увеличивает риск на 9 процентов.

Исследователи не обнаружили связи между потреблением нежирного белого мяса, такого как курица и индейка, и повышенным риском ишемической болезни сердца.

Керен Пейпер, со-ведущий автор исследования, сказал: "Красное и обработанное мясо неизменно связывают с раком кишечника, и наши результаты предполагают дополнительную роль в сердечных заболеваниях.

"Таким образом, текущие рекомендации по ограничению потребления красного и переработанного мяса также могут помочь в профилактике ишемической болезни сердца".

Исследование, проведенное Американской кардиологической ассоциацией в 2018 году, показало, что потребление животных жиров может увеличить риск смерти на 21 процент, в то время как употребление ненасыщенных жиров из растений может снизить риск общей смертности на 16 процентов.

По данным British Heart Foundation, в Великобритании около 7,6 миллиона человек страдают сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ожидается, что эти цифры будут расти и дальше с улучшением показателей выживаемости от сердечных заболеваний и нарушений кровообращения.

В Великобритании каждый восьмой мужчина и каждая 15 женщина умирают от сердечных заболеваний, что делает болезнь более смертельной, чем рак груди.

Британский фонд выделил некоторые из наиболее значительных факторов риска ишемической болезни сердца:

Высокое кровяное давление: около 50 процентов сердечных приступов и инсультов связаны с высоким кровяным давлением. Высокое кровяное давление - ведущий модифицируемый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний в Великобритании.

По оценкам, 28 процентов взрослого населения Великобритании имеют высокое кровяное давление, что соответствует 15 миллионам взрослых, половина из которых не получает эффективного лечения.

Диабет: в Великобритании одна треть взрослых с диабетом умирает от болезней сердца или кровообращения. Диабет - это состояние, при котором уровень сахара в крови повышается в течение длительного периода времени, тем самым повреждая внутренние связи кровеносных сосудов, что делает его значительным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокий холестерин: высокий уровень холестерина ЛПНП ("плохой") связан с каждым четвертым заболеванием сердца и системы кровообращения. По оценкам, около половины взрослых в Великобритании живут с уровнем холестерина, превышающим национальные нормы.

Ожирение: около 28 процентов взрослого населения Великобритании страдают ожирением, и более 36 процентов имеют индекс массы тела, определяемый как избыточный вес. В Великобритании примерно каждая шестая смерть от болезней сердца и кровообращения связана с высоким индексом массы тела.

Диета и упражнения. Считается, что до 37 процентов взрослых в Великобритании не соблюдают рекомендации по физической активности. Физическая активность снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 35 процентов.

Курение: по крайней мере каждый седьмой взрослый курит сигареты в Великобритании. По оценкам, по меньшей мере 15 000 смертей от болезней сердца и системы кровообращения могут быть связаны с курением.

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