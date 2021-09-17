Инсульт: два образа жизни, повышающие риск развития опасного для жизни состояния

Чтобы минимизировать риск инсульта, одно из лучших действий, которые вы можете сделать для своего здоровья, - это держаться подальше от сигаретного дыма. / tominsup / Flickr

Могут ли ваши повседневные привычки вести вас к повреждению мозга и сокращению продолжительности жизни? Что, если бы у вас был контроль, чтобы исключить или хотя бы снизить риски, связанные с мозговой атакой?

К счастью, такие факторы есть. По словам доктора Минеш Хатри, одним из самых больших факторов риска инсульта является курение или жевание табака, пишет Express.co.uk.

"Сигаретный дым вызывает скопление жира в основной артерии шеи; он также сгущает кровь и повышает вероятность ее свертывания".

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Но что, если вы не курите? "Даже пассивное курение может повлиять на вас", - добавил доктор Хатри.

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Таким образом, чтобы минимизировать риск инсульта, одно из лучших действий, которые вы можете сделать для своего здоровья, - это держаться подальше от сигаретного дыма.

Исследования показали, что если вы бросите курить на 28 дней, у вас в пять раз больше шансов бросить курить навсегда".

Доктор Хатри также подчеркнул, что малоподвижный образ жизни может увеличить риск инсульта.

"Ваши шансы на инсульт могут возрасти, если у вас избыточный вес", - подтвердил доктор Хатри.

"Вы можете снизить свои шансы, тренируясь каждый день. Совершите быструю 30-минутную прогулку или выполните упражнения для укрепления мышц, такие как отжимания и работа с отягощениями".

Ведя активный образ жизни, вы можете снизить риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и диабета, подтвердили эксперты Национальной службы здравоохранения.

"Все эти состояния здоровья являются факторами риска инсульта", - отметил д-р Хатри.

"Упражнения - это чудодейственное лекарство, которое у нас всегда было, но мы слишком долго пренебрегали рекомендуемой дозой", - заявили эксперты NHS.

В Руководстве по физической активности главного врача Великобритании говорится, что взрослые "должны стараться быть активными каждый день".

Это включает как минимум 150 минут физической активности в течение недели, например ходьбу или езду на велосипеде.

"Чем больше вы будете делать, тем лучше", - говорят медики. "А участие в таких мероприятиях, как спорт и упражнения, сделает вас еще более здоровым".

Чтобы активность засчитывалась в 150 минут еженедельных упражнений, вам нужно двигаться достаточно быстро, чтобы учащалось сердцебиение.

Обычно это связано с более быстрым дыханием и более теплым ощущением.

Классифицируется как "деятельность средней интенсивности", любая деятельность, при которой вы не можете петь, считается.

Однако вы можете поддерживать здоровье, выполняя умеренные физические нагрузки.