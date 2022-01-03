Как быстро устранить засор в раковине и трубах: 3 рабочих способа

Как быстро устранить засор в раковине / коллаж Главред

Засорение труб и раковины - явление хоть и редкое, но довольно неприятное. Немногие знают, что прочистить раковину можно при помощи средств, которые найдутся в каждом доме.

Главред собрал самые популярные из них.

Кипяток или горячая вода

Этого способа зачастую бывает достаточно для устранения засоров. Если трубы стальные, заливаем в сливное отверстие около 1 литра кипятка и ждем 20 минут. Чтобы прочистить пластиковые трубы, просто пускаем горячую воду из крана так же минут на 20.

Сода и соль

Засор в раковине на кухне часто образовывается из-за изобилия застывшего в трубах жира. В этом случае устранить проблему могут обычные соль и сода.

Читайте такжеГде и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростейПол кружки соли и 1 кружку соды растворяем в стакане воды и заливаем полученную смесь в слив, ждем 5-10 минут. Далее прибегаем к помощи вантуза и промываем трубы потоком горячей воды.

Реклама

Если же народные методы вам не помогли, то необходимо прибегнуть к помощи специализированных средств или обратиться к специалистам.

Ранее мы рассказывали, как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна