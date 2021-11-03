Кабмин назначил и.о. министра защиты окружающей среды

Назначен временный министр экологии / Фото kmu.gov.ua

В среду, 3 ноября, Кабинет министров назначил исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кадровое решение принято после того, как сегодня с должности министра был уволен Роман Абрамовский, сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руслана Стрельца", - сообщил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что именно замминистра защиты окружающей среды Руслан Стрелец будет и.о. министра после отставки Абрамовского.

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Ранее Главред писал о том, что Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, рассмотрела отставку пятерых министров. Нардепы в турбо-режиме начали голосовать за увольнения министров Кабмина Дениса Шмыгаля.

Первым парламент уволил с должности министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов.

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