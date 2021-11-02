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Глава Минобороны подал в отставку

2 ноября 2021, 18:43
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Документ об отставке главы Министерства обороны уже поступил в парлампент.

Таран
Таран подал в отставку / УНИАН

Глава Министерства обороны Андрей Таран сегодня, 2 ноября, подал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную раду, сообщил в Telegram представитель Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду", - отметил он.

Как сообщал Главред, 1 ноября вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении.

Позже народный депутат от Слуги народа Дмитрий Качура сообщил, что нардеп Ирина Верещук будет назначена на пост министра реинтеграции оккупированных территорий, а Алексей Резников займет кресло министра обороны.

Вчера также стало известно, что вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении.

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