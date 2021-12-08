Идеальная чистота за 20 минут: как правильно убирать кухню

Лайфхаки, которые облегчат вам уборку на кухне.
Для большинства хозяек уборка на кухне является самым изнурительным и сложным процессом.
Главред собрал полезные советы, которые помогут навести чистоту в кратчайшие сроки.
Зонирование пространства
Стоит условно разделить кухню на несколько областей и постепенно, переходя от одной к другой, наводить чистоту:
- холодильник;
- раковина;
- плита;
- кухонные поверхности;
- шкафы.
Рандомная уборка, конечно, тоже даст результат, но есть вероятность, что что-то забудется в суете.
Убрать всё ненужное со столов и рабочей поверхности
Перед уборкой окиньте кухню взглядом и подметьте места особого скопления грязи, крошек, посуды, ненужных предметов и продуктов, которые стоят не на своих местах. Первым делом спрячьте в холодильник и шкафчики продукты. Не забудьте убрать на место растительное масло, специи.
Начинайте уборку правильно – сверху вниз
Первым делом протрите пыль на всех поверхностях, затем уберите на столах и столешницах, а уже потом пылесосьте и мойте полы. Если сделать все наоборот, вам придется убирать заново, как не крути, а какая-нибудь крошка да и упадет на вымытый пол.
Как очистить плиту, духовку или очистить плиту, духовку или микроволновку от жира
Сода с уксусом – незаменимое средство. К соде с уксусом добавьте немного моющего средства для посуды, намажьте грязное и оставьте. Через 15-20 минут смойте теплой водой. Результат вас удивит: то, что приходилось драить долго и нудно, отмоется быстро и легко.
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