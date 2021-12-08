Идеальная чистота за 20 минут: как правильно убирать кухню

/ скриншот

Для большинства хозяек уборка на кухне является самым изнурительным и сложным процессом.

Главред собрал полезные советы, которые помогут навести чистоту в кратчайшие сроки.

Зонирование пространства

Стоит условно разделить кухню на несколько областей и постепенно, переходя от одной к другой, наводить чистоту:

холодильник;

раковина;

плита;

кухонные поверхности;

шкафы.

Рандомная уборка, конечно, тоже даст результат, но есть вероятность, что что-то забудется в суете.

Убрать всё ненужное со столов и рабочей поверхности

Перед уборкой окиньте кухню взглядом и подметьте места особого скопления грязи, крошек, посуды, ненужных предметов и продуктов, которые стоят не на своих местах. Первым делом спрячьте в холодильник и шкафчики продукты. Не забудьте убрать на место растительное масло, специи.

Реклама

Начинайте уборку правильно – сверху вниз

Первым делом протрите пыль на всех поверхностях, затем уберите на столах и столешницах, а уже потом пылесосьте и мойте полы. Если сделать все наоборот, вам придется убирать заново, как не крути, а какая-нибудь крошка да и упадет на вымытый пол.

Как очистить плиту, духовку или очистить плиту, духовку или микроволновку от жира

Сода с уксусом – незаменимое средство. К соде с уксусом добавьте немного моющего средства для посуды, намажьте грязное и оставьте. Через 15-20 минут смойте теплой водой. Результат вас удивит: то, что приходилось драить долго и нудно, отмоется быстро и легко.

Читайте такжеКак навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиПригоревшую кастрюлю или сотейник спасет простое средство – смесь уксуса и лимонного сока.

Ранее Главред узнал 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок.