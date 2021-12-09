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Как быстро и легко очистить машину от снега и льда: 5 простых, но важных советов

9 декабря 2021, 04:14
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Берем на вооружение!

Снегопад в Испании
Как очистить машину от снега и льда / instagram.com/mahabub8750

С приходом холодов всех водителей раздражает очищать машину от снега каждый день. Для автолюбителей нет ничего хуже, чем рано вставать в снежный день, чтобы очистить машину от выпавшего снега.

Главред собрал 5 рекомендаций, с помощью которых вы сможете сделать это намного быстрее и правильно.

Паркуемся в выгодном месте

Постарайтесь оставить автомобиль ближе к основной проезжей части, откуда с утра вам будет проще выехать со двора. Также попробуйте припарковать машину рядом со зданием. В таком случае вашу машину, возможно, засыплет снегом намного меньше.

Начинаем с колес

Прежде чем чистить снег вокруг автомобиля, очистите для начала колеса. Далее сосредоточьтесь на нижней части автомобиля, убрав снег из-под машины. Убедитесь, что в выхлопной трубе автомобиля нет снега. Засорение выхлопной трубы может привести к сбоям в работе двигателя, а также к попаданию выхлопных газов в салон.

Щетка или неабразивная метла - лучшие помощники

Дешевые щетки, скребки и метла могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Но и качественными щетками нужно уметь пользоваться. Если сильно нажимать на щетку, то повредить можно что угодно. Ни в коем случае не удаляйте снег с машины лопатой.

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Далее крыша

Очищайте машину от снега всегда с крыши, двигаясь вниз к окнам, капоту, багажнику, задним и передним фонарям. Снимая снег с машины, не давите на него. Все движения должны быть по прямой линии. Таким образом, если произойдет случайная царапина, она будет менее заметной.

Поможет "печка"

Не нужно убирать весь снег с машины. Ведь вы можете включить обогрев и разморозку, а все остальное позволят сделать современные технологии. Для этого включите обогрев стекол, обогрев зеркал заднего вида и поставьте обдув лобового стекла на максимальный режим.

Читайте такжеПроще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытиемКак только автомобиль прогреется, теплый воздух быстро нагреет стекла машины, что позволит оттопить снег и лед на них.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям украинцев предупредили о сильном гололеде в ряде областей.

Автор: Сергей Кущ
viber
мокрый снег лайфхак
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