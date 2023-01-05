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"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для Украины

5 января 2023, 15:02
Оккупанты будут стараться повторить наступление из городов, которые близки к границам Беларуси и России, говорит астролог.
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Гороскоп для Украины / 93-тя ОМБр Холодний Яр, pixabay

Война в Украине будет продолжаться в январе, и к концу месяца оккупанты могут начать свой коварный план. Астролог Яна Тимощук предупредила о серьезном нашествии и новой атаки россиян.

"Нам (Украине - ред.) будут в январе помогать. В этом месяце можем рассчитывать на финансы, на поддержку, на оружие. У нас будет много всего, чтобы отражать атаки на нашей земле", - говорит астролог в своем прогнозе на январь.

Астролог добавляет, что в середине января может быть очень ожесточенная борьба.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Украина немного подходит к возвращению земель. В январе может прийти новое оружие, чему прийдется учиться. Можем чувствовать эмоциональную борьбу сами с собой", - отметила Тимощук.

Прогноз по городам для Украины на январь

  • Киев. "Будет отбитие атак. Лететь на Киев будут дроны, ракеты. Мы готовы к происходящему. Ситуация не будет очень плохой в январе, что невозможно будет разрешить".
  • Днепр. "В городе может быть сложная ситуация до 20 января. Защита будет хорошей. Волноваться сильно не стоит".
  • Кривой Рог. "Могут быть разрушения, нужно быть к этому готовым. Есть опасность воды".
  • Запорожье. "Ситуация очень сложная, они (оккупанты - ред) хотят взять территории. Могут начать попытку наступления на сам город. Пытаются активизироваться".
  • Николаев. "Особых изменений в январе в городе не будет".
  • Одесса. "Очень много энергии намешено. Могут быть очень страшные прилеты. Одесса будет держаться, но ситуация неприятная".
  • Славянск и Краматорск. "Будет сильнейшее сопротивление в январе месяце".
  • Константиновка. "Будут движения ВСУ. Наступления не будет, но оборону держать будем. Наши военные будут защищать данную территорию".
  • Бахмут. "Нехватка ресурсов, нехватка воды. Для людей будет очень тяжело. На данном направлении очень скоро увидим неплохие результаты. Оккупанты продолжают в Бахмуте усиливать себя, но у них ничего не получиться".

Западная Украина - прогноз на январь

"Прилеты могут быть. Оккупанты не собираются заходить туда. Это касается границы", - отметила астролог.

Самые опасные регионы в январе

  • Сумская область,
  • Сумы
  • Житомир,
  • Житомирская область.

"Если хотите сохранить себя и свою жизнь, нужно переезжать в более безопасные регионы. На сегодняшний день туда будет лететь. Нашествие настоящие. Города, которые близки к границам Беларуси и России, они будут стараться повторить наступление. В январе есть поворотная точка после 20 числа", - сказала астролог.

Ситуация в Херсоне

"У нас с Херсоном будет достаточно сложно. Выпадают карты Смерти и Суда. Могут быть большие потери и неудовлетворение нашей позиции", - сказала она.

Освобождение Крыма

"У оккупантов есть коварные планы. Освобождение Крыма зимой не будет. Они готовят наступление с трех сторон. Если они пойдут с 3 сторон Украины. Может быть наступление с Беларуси. Это будет длительный вопрос. За 2-3 недели не закончится война, они будут пытаться истощать нас. Российская Федерация устанавливает новые союзы и коалиции. Агрессор поменял тактику, даже в дипломатии. У них есть оружие и ресурсы. Они не кидают людей в мясорубку, но делают все, чтобы эмоционально людей застрашить. Хотят укрепиться на геополитической истории. Украине нужно еще больше укрепляться", - добавила астролог Яна Тимощук.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.

Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

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