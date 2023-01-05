"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для Украины

Оккупанты будут стараться повторить наступление из городов, которые близки к границам Беларуси и России, говорит астролог.

Гороскоп для Украины / 93-тя ОМБр Холодний Яр, pixabay

Война в Украине будет продолжаться в январе, и к концу месяца оккупанты могут начать свой коварный план. Астролог Яна Тимощук предупредила о серьезном нашествии и новой атаки россиян.

"Нам (Украине - ред.) будут в январе помогать. В этом месяце можем рассчитывать на финансы, на поддержку, на оружие. У нас будет много всего, чтобы отражать атаки на нашей земле", - говорит астролог в своем прогнозе на январь.

Астролог добавляет, что в середине января может быть очень ожесточенная борьба.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Украина немного подходит к возвращению земель. В январе может прийти новое оружие, чему прийдется учиться. Можем чувствовать эмоциональную борьбу сами с собой", - отметила Тимощук.

Прогноз по городам для Украины на январь

Киев. "Будет отбитие атак. Лететь на Киев будут дроны, ракеты. Мы готовы к происходящему. Ситуация не будет очень плохой в январе, что невозможно будет разрешить".

"Будет отбитие атак. Лететь на Киев будут дроны, ракеты. Мы готовы к происходящему. Ситуация не будет очень плохой в январе, что невозможно будет разрешить". Днепр. "В городе может быть сложная ситуация до 20 января. Защита будет хорошей. Волноваться сильно не стоит".

"В городе может быть сложная ситуация до 20 января. Защита будет хорошей. Волноваться сильно не стоит". Кривой Рог. "Могут быть разрушения, нужно быть к этому готовым. Есть опасность воды".

"Могут быть разрушения, нужно быть к этому готовым. Есть опасность воды". Запорожье. "Ситуация очень сложная, они (оккупанты - ред) хотят взять территории. Могут начать попытку наступления на сам город. Пытаются активизироваться".

"Ситуация очень сложная, они (оккупанты - ред) хотят взять территории. Могут начать попытку наступления на сам город. Пытаются активизироваться". Николаев. "Особых изменений в январе в городе не будет".

"Особых изменений в январе в городе не будет". Одесса. "Очень много энергии намешено. Могут быть очень страшные прилеты. Одесса будет держаться, но ситуация неприятная".

"Очень много энергии намешено. Могут быть очень страшные прилеты. Одесса будет держаться, но ситуация неприятная". Славянск и Краматорск. "Будет сильнейшее сопротивление в январе месяце".

"Будет сильнейшее сопротивление в январе месяце". Константиновка. "Будут движения ВСУ. Наступления не будет, но оборону держать будем. Наши военные будут защищать данную территорию".

"Будут движения ВСУ. Наступления не будет, но оборону держать будем. Наши военные будут защищать данную территорию". Бахмут. "Нехватка ресурсов, нехватка воды. Для людей будет очень тяжело. На данном направлении очень скоро увидим неплохие результаты. Оккупанты продолжают в Бахмуте усиливать себя, но у них ничего не получиться".

Западная Украина - прогноз на январь

"Прилеты могут быть. Оккупанты не собираются заходить туда. Это касается границы", - отметила астролог.

Самые опасные регионы в январе

Сумская область,

Сумы

Житомир,

Житомирская область.

"Если хотите сохранить себя и свою жизнь, нужно переезжать в более безопасные регионы. На сегодняшний день туда будет лететь. Нашествие настоящие. Города, которые близки к границам Беларуси и России, они будут стараться повторить наступление. В январе есть поворотная точка после 20 числа", - сказала астролог.

Ситуация в Херсоне

"У нас с Херсоном будет достаточно сложно. Выпадают карты Смерти и Суда. Могут быть большие потери и неудовлетворение нашей позиции", - сказала она.

Освобождение Крыма

"У оккупантов есть коварные планы. Освобождение Крыма зимой не будет. Они готовят наступление с трех сторон. Если они пойдут с 3 сторон Украины. Может быть наступление с Беларуси. Это будет длительный вопрос. За 2-3 недели не закончится война, они будут пытаться истощать нас. Российская Федерация устанавливает новые союзы и коалиции. Агрессор поменял тактику, даже в дипломатии. У них есть оружие и ресурсы. Они не кидают людей в мясорубку, но делают все, чтобы эмоционально людей застрашить. Хотят укрепиться на геополитической истории. Украине нужно еще больше укрепляться", - добавила астролог Яна Тимощук.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.

Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Читайте также: