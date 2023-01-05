"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для Украины

Война в Украине будет продолжаться в январе, и к концу месяца оккупанты могут начать свой коварный план. Астролог Яна Тимощук предупредила о серьезном нашествии и новой атаки россиян.
"Нам (Украине - ред.) будут в январе помогать. В этом месяце можем рассчитывать на финансы, на поддержку, на оружие. У нас будет много всего, чтобы отражать атаки на нашей земле", - говорит астролог в своем прогнозе на январь.
Астролог добавляет, что в середине января может быть очень ожесточенная борьба.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
"Украина немного подходит к возвращению земель. В январе может прийти новое оружие, чему прийдется учиться. Можем чувствовать эмоциональную борьбу сами с собой", - отметила Тимощук.
Прогноз по городам для Украины на январь
- Киев. "Будет отбитие атак. Лететь на Киев будут дроны, ракеты. Мы готовы к происходящему. Ситуация не будет очень плохой в январе, что невозможно будет разрешить".
- Днепр. "В городе может быть сложная ситуация до 20 января. Защита будет хорошей. Волноваться сильно не стоит".
- Кривой Рог. "Могут быть разрушения, нужно быть к этому готовым. Есть опасность воды".
- Запорожье. "Ситуация очень сложная, они (оккупанты - ред) хотят взять территории. Могут начать попытку наступления на сам город. Пытаются активизироваться".
- Николаев. "Особых изменений в январе в городе не будет".
- Одесса. "Очень много энергии намешено. Могут быть очень страшные прилеты. Одесса будет держаться, но ситуация неприятная".
- Славянск и Краматорск. "Будет сильнейшее сопротивление в январе месяце".
- Константиновка. "Будут движения ВСУ. Наступления не будет, но оборону держать будем. Наши военные будут защищать данную территорию".
- Бахмут. "Нехватка ресурсов, нехватка воды. Для людей будет очень тяжело. На данном направлении очень скоро увидим неплохие результаты. Оккупанты продолжают в Бахмуте усиливать себя, но у них ничего не получиться".
Западная Украина - прогноз на январь
"Прилеты могут быть. Оккупанты не собираются заходить туда. Это касается границы", - отметила астролог.
Самые опасные регионы в январе
- Сумская область,
- Сумы
- Житомир,
- Житомирская область.
"Если хотите сохранить себя и свою жизнь, нужно переезжать в более безопасные регионы. На сегодняшний день туда будет лететь. Нашествие настоящие. Города, которые близки к границам Беларуси и России, они будут стараться повторить наступление. В январе есть поворотная точка после 20 числа", - сказала астролог.
Ситуация в Херсоне
"У нас с Херсоном будет достаточно сложно. Выпадают карты Смерти и Суда. Могут быть большие потери и неудовлетворение нашей позиции", - сказала она.
Освобождение Крыма
"У оккупантов есть коварные планы. Освобождение Крыма зимой не будет. Они готовят наступление с трех сторон. Если они пойдут с 3 сторон Украины. Может быть наступление с Беларуси. Это будет длительный вопрос. За 2-3 недели не закончится война, они будут пытаться истощать нас. Российская Федерация устанавливает новые союзы и коалиции. Агрессор поменял тактику, даже в дипломатии. У них есть оружие и ресурсы. Они не кидают людей в мясорубку, но делают все, чтобы эмоционально людей застрашить. Хотят укрепиться на геополитической истории. Украине нужно еще больше укрепляться", - добавила астролог Яна Тимощук.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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