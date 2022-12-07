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"Готовится ожесточенная битва": астролог назвала 4 города, откуда нужно уехать в ближайшие дни

7 декабря 2022, 12:10
Гороскоп для Украины на ближайшую неделю. Астролог предупредила о разрушениях и обстрелах в некоторых регионах Украины.
Гороскоп, гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay, goodfon.ru

Украину будет продолжать бороться с оккупантами, но неделя будет очень сложной. Как отмечает астролог Яна Тимощук, оккупанты будут гатить по украинским городам.

"На этой неделе идет карта - Битва, битва ожесточенная. Могут быть огромные взрывы. Эта неделя под стихией Огня и под управлением Солнца и Марса. Много, к сожалению, будет потерь на этой неделе. У Украины идет оборонительная позиция и мы будет отстаивать свои позиции до конца. Нам придется еще добиваться своей независимости", - говорит астролог.

Кроме того, на этой неделе будет очень сильное противостояние.

"Самые напряженные аспекты идут до 25 декабря. Потом с Нового года и до середины января будут самые горячие точки. Нам достаточно сложно сейчас, и нам не помогают в том объеме, который нужен", - сказала астролог.

Прогноз по городам на неделю

  • Киев готов к обороне и ждет большой помощи.
  • В Днепре будет несколько кругом "ада", и многие люди будут переезжать.
  • В Харькове на этой неделе будут укрепляться позиции.
  • В Одессе на этой неделе могут быть большие проблемы с коммуникацией.
  • В Луцке нужно быть на этой неделе очень аккуратными. Астролог предупреждает о разрушениях.
  • В Чернигове будут ограничения. "Прилеты" могут быть, но не сильные.
  • Из Бахмута они (оккупанты - ред) будут уходить.
  • В Суммах может начаться наступление и новые удары. Стоит быть осторожным.
  • В Николаеве будет сложно, но власти готовят стратегию.
  • В Ровно готовность войск. Будет победа.
  • В Хмельницком идет военная энергия. Может "прилететь".

"В Запорожье очень непростая ситуация. Люди взяты в плен. По ЗАЭС идут переговоры и идет победа в данном направлении. ВСУ максимально стараются держать позиции, и будут продвигаться", - говорит астролог.

В Херсоне будет очень тяжело, отмечает астролог.

Выгребать за Херсон мы будем долго. У них идет активизация. Развития целевых задач у них не будет. К ответу за Херсон мы придем, но будет очень много перипетий. Очень много людей остаются в плену", - говорит Яна Тимощук.

Астролог отмечает, что Украина будет дальше противостоять и продвигаться.

"Положить нас у них (россиян - ред) не получится. Мы будем продолжать противостоять. Будет сложно. Сложно будет большим городам", - отметила астролог.

Из каких городов стоит уезжать

  • Харьков
  • Киев
  • Днепр
  • Львов и все крупные города

"Все крупные города уезжайте от туда. Задача будет #1 накрывать большие города", - сказала астролог Яна Тимощук.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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