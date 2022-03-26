"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

Когда закончится война в Украине / Reuters, depositphotos.com/

Астролог-исследователь Арина Артуровна поделилась своим видением ситуации в Украине. Она отметила, что боевые действия закончатся не ранее лета 2022 года, а после Украину будет ждать большое будущее.

"Вторая половина марта и май – это будет самое жестокое и взрывоопасное время. Максимум военных действий. Они будут держать несколько городов в большом напряжении", отметила астролог.

Она отметила, что полное прекращение войны и освобождение Украины от российских оккупантов возможно только к августу-сентябрю.

Она подчеркнула, что дальнейшие перспективы страны весьма радужные. Украину примут в Евросоюз и НАТО. Это случится не сразу после войны, но точно произойдет. Самым важным годом для государства станет 2025.

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Арина Артуровна также рассказала о том, что Россию ждет ужасная судьба. Экономический кризис и безработица упадет на головы россиян в ближайшее время.

"В России будут попытки свержения власти. Там уже сейчас плетут клубок интриг и предательства".

По мнению астролога уже сейчас пытаются найти виновных. И под горячую руку попали министр обороны Шойгу и "пятая служба" ФСБ, которая отвечала за подготовку агентуры для пророссийских бунтов в городах Украины.

Также Россию ждут разрывы международных договоренностей. Это превратит государство в страну изгоя с внешними и внутренними проблемами, которые приведут Россию к краху.

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