"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

Вступление в ЕС и НАТО и полный крах России, астролог обозначила будущее украинского народа.
Астролог-исследователь Арина Артуровна поделилась своим видением ситуации в Украине. Она отметила, что боевые действия закончатся не ранее лета 2022 года, а после Украину будет ждать большое будущее.
"Вторая половина марта и май – это будет самое жестокое и взрывоопасное время. Максимум военных действий. Они будут держать несколько городов в большом напряжении", отметила астролог.
Она отметила, что полное прекращение войны и освобождение Украины от российских оккупантов возможно только к августу-сентябрю.
Она подчеркнула, что дальнейшие перспективы страны весьма радужные. Украину примут в Евросоюз и НАТО. Это случится не сразу после войны, но точно произойдет. Самым важным годом для государства станет 2025.
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Арина Артуровна также рассказала о том, что Россию ждет ужасная судьба. Экономический кризис и безработица упадет на головы россиян в ближайшее время.
"В России будут попытки свержения власти. Там уже сейчас плетут клубок интриг и предательства".
По мнению астролога уже сейчас пытаются найти виновных. И под горячую руку попали министр обороны Шойгу и "пятая служба" ФСБ, которая отвечала за подготовку агентуры для пророссийских бунтов в городах Украины.
Также Россию ждут разрывы международных договоренностей. Это превратит государство в страну изгоя с внешними и внутренними проблемами, которые приведут Россию к краху.
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