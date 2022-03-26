Гороскоп для Украины на сегодня - чего ждать и чем опасен 31-й день войны

Гороскоп для Украины на 26 марта 2022 / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Ирина Звягина составила гороскоп для Украины на сегодня - 26 марта 2022 года, тридцать первый день полномасштабного вторжения России.

По словам специалиста, в этот день важно четко придерживаться инструкций и правил. Это добавит ощущения порядка и уверенности, что жизнь под контролем.

"Расчувствовать кого-либо сложно, получить же помощь в самом что ни есть необходимом и материализованном виде вполне можно. Но, к примеру, если вы запрашиваете через гуманитарные коридоры нужное лекарство, то волонтеры скажут, что рецепт с печатью врача обязателен. А бойцы теробороны не пропустят ни одну машину, не проверив не только паспорта всех пассажиров, но и багажник", - написала Звягина на своей странице в Facebook.

26 марта 2022 - что можно делать

Утром в субботу получится быстро провернуть запланированное дело. По ходу нужно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить еще что-то полезное.

"Если отправитесь за покупками, то нужные вещи "притянутся", а лишнего брать не захочется. Хороший день для проявления заботы о стариках, больных и для решения других проблем мира, которые ложатся на душу грузом тяжести и безысходности, но есть понимание, что кроме тебя сделать это некому", - рассказала астролог.

Специалист советует прислушиваться к интуиции. Во второй половине дня кто-то предпочтет подчиниться авторитету, и будет прав, а кто-то доверится Божьей воле – и будет прав тоже.

Гороскоп войны на сегодня

"Самое насыщенное – время вечернее, ближе к полуночи. Тот, кто не принимает прямого участия в войне, но близок к ней, должен укрыться в защищенном месте (...) Для военных это время ночных операций, вылазок, взрывов, или вернее, подрывов", - говорит гороскоп на сегодня.

Тот, кто сегодня сделает все от себя зависящее – будет вознагражден. Тот же, кто спустит ситуации этого дня на тормозах – получит уроки.

Кроме того, 26 марта - это день, когда принимаются стратегические решения. Каждый знает, что это значит для него.

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