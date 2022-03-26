Гороскоп для Украины на сегодня - чего ждать и чем опасен 31-й день войны

Астролог советует прислушиваться к интуиции. Самое насыщенное – вечернее время, ближе к полуночи. Нужно будет укрыться в защищенном месте.
Астролог Ирина Звягина составила гороскоп для Украины на сегодня - 26 марта 2022 года, тридцать первый день полномасштабного вторжения России.
По словам специалиста, в этот день важно четко придерживаться инструкций и правил. Это добавит ощущения порядка и уверенности, что жизнь под контролем.
"Расчувствовать кого-либо сложно, получить же помощь в самом что ни есть необходимом и материализованном виде вполне можно. Но, к примеру, если вы запрашиваете через гуманитарные коридоры нужное лекарство, то волонтеры скажут, что рецепт с печатью врача обязателен. А бойцы теробороны не пропустят ни одну машину, не проверив не только паспорта всех пассажиров, но и багажник", - написала Звягина на своей странице в Facebook.
26 марта 2022 - что можно делать
Утром в субботу получится быстро провернуть запланированное дело. По ходу нужно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить еще что-то полезное.
"Если отправитесь за покупками, то нужные вещи "притянутся", а лишнего брать не захочется. Хороший день для проявления заботы о стариках, больных и для решения других проблем мира, которые ложатся на душу грузом тяжести и безысходности, но есть понимание, что кроме тебя сделать это некому", - рассказала астролог.
Специалист советует прислушиваться к интуиции. Во второй половине дня кто-то предпочтет подчиниться авторитету, и будет прав, а кто-то доверится Божьей воле – и будет прав тоже.
Гороскоп войны на сегодня
"Самое насыщенное – время вечернее, ближе к полуночи. Тот, кто не принимает прямого участия в войне, но близок к ней, должен укрыться в защищенном месте (...) Для военных это время ночных операций, вылазок, взрывов, или вернее, подрывов", - говорит гороскоп на сегодня.
Тот, кто сегодня сделает все от себя зависящее – будет вознагражден. Тот же, кто спустит ситуации этого дня на тормозах – получит уроки.
Кроме того, 26 марта - это день, когда принимаются стратегические решения. Каждый знает, что это значит для него.
Читайте также:
- Путин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды"
- Когда умрет Путин – пророчество Нострадамуса
- Когда закончится война в Украине: экстрасенс назвал точную дату
- Когда закончится война и нажмет ли Путин на ядерную кнопку: гороскоп для Украины 2022
- Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством