Гороскоп Таро на январь для Овнов, Тельцов, Близнецов: что принесет первый месяц нового года

В конце января Овнов ждет неожиданный поворот. Тельцам нужно опасаться интриг. Близнецам стоит проявить решительность.

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц - Овен, Телец, Близнец / Фото ua.depositphotos.com ​

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет спокойный и размеренный месяц, когда будет желание больше времени проводить дома. Тельцам стоит опасаться краж и интриг, Близнецам нужно позаботиться о здоровье.

Гороскоп по картам Таро на январь 2023 Овен

4 кубков Таро - значение

В январе продвижения в делах не будет. Овны будут проводить время дома, желания куда-то ехать или идти в гости не будет. Лучше отдохнуть и расслабиться.

2 мечей Таро - значение

Могут быть страхи и ограничения. Что-то не будет получаться.

Перед Овнами будет стоять выбор - делать что-то или не делать.

Если вы с кем-то в ссоре, то никто из оппонентов не будет делать первый шаг.

2 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Она говорит о том, что нужно провести анализ доходов и расходов.

Овны могут поменять работу или найдут себе подработку.

Шут Таро - значение

В конце месяца Овнов ждет сюрприз или неожиданный поворот событий. Появится возможность, и вы откроете новую страницу в своей жизни.

Гороскоп по картам Таро на январь 2023 Телец

7 мечей Таро - значение

Тельцам захочется убежать от реальности. Не стоит раскрывать свои тайны.

Есть риск того, что за вашей спиной плетут интриги. Стоит опасаться краж, причем не только материальных вещей. Могут украсть и ваши идеи.

Карта советует избегать конфликтов.

Колесо фортуны Таро - значение

Тельцам повезет. Ситуация повернется в вашу пользу.

Дверь новых возможностей откроется в январе, говорит гороскоп.

9 жезлов Таро - значение

Эта карта говорит о кульминации какого-то процесса. Могут навалиться проблемы или придется решать много задач. Но Тельцы со всем справятся.

Гороскоп по картам Таро на январь 2023 Близнецы

Император Таро - значение

Если вы хотите обратиться к кому-то за помощью, то имейте ввиду, что этот человек не пойдет на компромиссы. Самим Близнецам также стоит проявить решительность.

Паж пентакей Таро - значение

Близнецы будут тратить время и деньги на детей.

Будет небольшая прибыль.

3 мечей Таро - значение

Близнецы получат новость, которая их расстроит. В случае конфликтов будет сложно прийти к компромиссу.

Стоит поберечь сердце, возможны проблемы.

В романтических отношениях будет третий лишний.

Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.

Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

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