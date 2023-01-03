Гороскоп Таро на январь для Овнов, Тельцов, Близнецов: что принесет первый месяц нового года

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет спокойный и размеренный месяц, когда будет желание больше времени проводить дома. Тельцам стоит опасаться краж и интриг, Близнецам нужно позаботиться о здоровье.
Гороскоп по картам Таро на январь 2023 Овен
4 кубков Таро - значение
В январе продвижения в делах не будет. Овны будут проводить время дома, желания куда-то ехать или идти в гости не будет. Лучше отдохнуть и расслабиться.
2 мечей Таро - значение
Могут быть страхи и ограничения. Что-то не будет получаться.
Перед Овнами будет стоять выбор - делать что-то или не делать.
Если вы с кем-то в ссоре, то никто из оппонентов не будет делать первый шаг.
2 пентаклей Таро - значение
Финансовая карта. Она говорит о том, что нужно провести анализ доходов и расходов.
Овны могут поменять работу или найдут себе подработку.
Шут Таро - значение
В конце месяца Овнов ждет сюрприз или неожиданный поворот событий. Появится возможность, и вы откроете новую страницу в своей жизни.
Гороскоп по картам Таро на январь 2023 Телец
7 мечей Таро - значение
Тельцам захочется убежать от реальности. Не стоит раскрывать свои тайны.
Есть риск того, что за вашей спиной плетут интриги. Стоит опасаться краж, причем не только материальных вещей. Могут украсть и ваши идеи.
Карта советует избегать конфликтов.
Колесо фортуны Таро - значение
Тельцам повезет. Ситуация повернется в вашу пользу.
Дверь новых возможностей откроется в январе, говорит гороскоп.
9 жезлов Таро - значение
Эта карта говорит о кульминации какого-то процесса. Могут навалиться проблемы или придется решать много задач. Но Тельцы со всем справятся.
Гороскоп по картам Таро на январь 2023 Близнецы
Император Таро - значение
Если вы хотите обратиться к кому-то за помощью, то имейте ввиду, что этот человек не пойдет на компромиссы. Самим Близнецам также стоит проявить решительность.
Паж пентакей Таро - значение
Близнецы будут тратить время и деньги на детей.
Будет небольшая прибыль.
3 мечей Таро - значение
Близнецы получат новость, которая их расстроит. В случае конфликтов будет сложно прийти к компромиссу.
Стоит поберечь сердце, возможны проблемы.
В романтических отношениях будет третий лишний.
Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.
Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года
- Гороскоп для Тельцов на январь 2023: смена имиджа, хорошие новости и новое знакомство
- Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчин