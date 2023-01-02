Как считает известный Влад Росс, первые недели января-2023 лучше всего подойдут для завершения старых проектов.

Астролог Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Три первые недели января 2023 года в жизни людей будет ощущаться сильное влияние ретроградности Марса и Меркурия. Об этом в комментарии Главреду сказал известный астролог Влад Росс.

"В январе 2023 года будет ощущаться влияние ретроградности сразу двух планет – Марса и Меркурия. Поэтому три первые недели месяца будут возвращать нас к прошлому. Как бы ни пытались различные политики изменить ход войны в Украине, это будет сложно сделать – все будет идти в своем кармическом направлении, и что-либо изменить будет тяжело. По традиционному календарю новый год начинается 1 января, но, с астрологической точки зрения, правильнее встречать Новый год по восточной традиции – после первого новолуния. На этот раз новолуние произойдет в знаке Водолея 21 января в 22:53 по Киеву", − сказал он.

Как считает Росс, первые недели января-2023 лучше всего подойдут для завершения старых проектов.

"Первые три недели января-2023 будут хороши для завершения начатых дел и подведения итогов, обращения к прошлому и исправления ошибок. Меркурий в Козероге. До 18 января Меркурий будет сохранять ретроградное движение по знаку Козерога, из которого он выйдет только 12 февраля. Меркурий в Козероге обычно дает нам период, когда не хочется произносить лишние слова, говорить впустую. Это отличное время для расчетов и решения сложных логических задач. Очень благоприятное время для айтишников. Поскольку Меркурий будет ретроградным, в это время хорошо завершать любые интеллектуальные проекты, особенно в области ІТ-технологий, математики, техники. Благоприятно пересматривать старые материалы, исправлять и дополнять важные бумаги и документы, а также завершать ремонт", − подытожил астролог.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

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