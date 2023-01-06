Гороскоп Таро на январь 2023: Весам - нагрузка, Скорпионам - ожидание, Стрельцам - успех во всем

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов будет напряженный месяц, будет много дел. У Скорпионов - период ожидания, а жизнь Стрельцов будет богата событиями в январе.
Гороскоп Таро на январь 2023 Весы
10 кубков Таро - значение
В первый месяц нового года знак зодиака Весы ждет нагрузка, стресс, усталость, обязанности и обязательства.
Весам нужно еще немного продержаться, чтобы достигнуть цели и дойти до финала.
8 пентаклей Таро - значение
Работа у Весов будет. Некоторые будут учиться новым навыкам. Также вы начнете зарабатывать деньги, будут заказы и клиенты.
Император Таро - значение
Человек из госструктуры, начальник, муж (возможно Овен по знаку зодиака) будет ожидать от Весов, что работа будет сделана.
Также это может быть человек, от которого что-то зависит.
Император может сделать какое-то предложение, на которое у Весов будет эмоциональная реакция.
Гороскоп Таро на январь 2023 Скорпион
Повешенный Таро - значение
Дела замедляются, вы топчитесь на одном месте или углубляетесь в какой-то процесс, фокусируетесь на чем-то одном. Может быть подвешенная ситуация, период ожидания.
10 кубков Таро - значение
Скорпионы получат хорошие новости. Вы будуте праздновать радостное событие, какое-то важное достижение, которым вы можете похвастаться или будете гордиться.
8 кубков Таро - значение
Скорпионы могут отправиться в поездку или путешествие. Некоторые поменяют работу. Вы готовы двигаться дальше и развиваться. В том месте, где вы находитесь сейчас, вам некомфортно.
Гороскоп Таро на январь 2023 Стрелец
Умеренность Таро - значение
Карта советует: не торопиться, всему свое время. Все сложится так, как должно. Важно подождать и знать меру.
Астролог советует соблюдать режим, высыпаться и заботиться о своем здоровье.
Сила Таро - значение
Вы сильнее, чем вы думаете, и справитесь с любой ситуацией в любой сфере жизни (работа, финансы, отношения), говорит расклад Таро.
Что бы ни произошло - удача будет на вашей стороне, все проблемы удастся решить.
8 жезлов Таро - значение
События будут развиваться быстро и меняться стремительно.
Будет много общения, переписок, обсуждений. Могут быть полеты, путешествия.
Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.
Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.
Что стоит учитывать читателю
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