Гороскоп Таро на январь 2023: Весам - нагрузка, Скорпионам - ожидание, Стрельцам - успех во всем

Представителей знаков зодиака Весы и Стрелец ждет очень насыщенный месяц, говорит таро прогноз на будущее.

Анжела Перл составила гороскоп Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов будет напряженный месяц, будет много дел. У Скорпионов - период ожидания, а жизнь Стрельцов будет богата событиями в январе.

Гороскоп Таро на январь 2023 Весы

10 кубков Таро - значение

В первый месяц нового года знак зодиака Весы ждет нагрузка, стресс, усталость, обязанности и обязательства.

Весам нужно еще немного продержаться, чтобы достигнуть цели и дойти до финала.

8 пентаклей Таро - значение

Работа у Весов будет. Некоторые будут учиться новым навыкам. Также вы начнете зарабатывать деньги, будут заказы и клиенты.

Император Таро - значение

Человек из госструктуры, начальник, муж (возможно Овен по знаку зодиака) будет ожидать от Весов, что работа будет сделана.

Также это может быть человек, от которого что-то зависит.

Император может сделать какое-то предложение, на которое у Весов будет эмоциональная реакция.

Гороскоп Таро на январь 2023 Скорпион

Повешенный Таро - значение

Дела замедляются, вы топчитесь на одном месте или углубляетесь в какой-то процесс, фокусируетесь на чем-то одном. Может быть подвешенная ситуация, период ожидания.

10 кубков Таро - значение

Скорпионы получат хорошие новости. Вы будуте праздновать радостное событие, какое-то важное достижение, которым вы можете похвастаться или будете гордиться.

8 кубков Таро - значение

Скорпионы могут отправиться в поездку или путешествие. Некоторые поменяют работу. Вы готовы двигаться дальше и развиваться. В том месте, где вы находитесь сейчас, вам некомфортно.

Гороскоп Таро на январь 2023 Стрелец

Умеренность Таро - значение

Карта советует: не торопиться, всему свое время. Все сложится так, как должно. Важно подождать и знать меру.

Астролог советует соблюдать режим, высыпаться и заботиться о своем здоровье.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете, и справитесь с любой ситуацией в любой сфере жизни (работа, финансы, отношения), говорит расклад Таро.

Что бы ни произошло - удача будет на вашей стороне, все проблемы удастся решить.

8 жезлов Таро - значение

События будут развиваться быстро и меняться стремительно.

Будет много общения, переписок, обсуждений. Могут быть полеты, путешествия.

Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.

Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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