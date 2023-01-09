Гороскоп Таро на январь 2023: Козерогам - радость , Водолеям - ожидание, Рыбам - сомнения

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет хорошее начало года, ждите хорошую новость или радостное событие. Водолеям придется финансово помочь кому-то из родных, а Рыбам нужно будет принять решение и заниматься планированием.
Гороскоп Таро на январь 2023 Козерог
10 кубков Таро - значение
Козероги будут проводить время с близким людьми. Сбудется ваше желание, произойдет радостное событие. Козероги будут хорошо себя чувствовать и приятно проводить время.
Ждите подарок Вселенной.
Паж кубков Таро - значение
Карта детей и учеников. Козероги будут проводить время с детьми, племянниками, крестниками.
Если вы учитесь, то ваши навыки дадут финансовые плоды. Небольшой бизнес даст прибыль. Возможно придется позаботиться о родственниках.
2 жезлов Таро - значение
Эта карта говорит о желании Козерогов куда-то поехать или даже переехать в другой город или страну. Путешествие скорее всего состоится.
Двойка говорит о расширении картины мира и сознания, об обучении, развитии бизнеса. Прогресс в делах будет.
Козероги, у которых есть пара, могут начать вместе жить.
Гороскоп Таро на январь 2023 Водолей
Туз кубков Таро - значение
Водолеи получат хорошее предложение или подарок, что вызовет бурю позитивных эмоций.
Перед вами откроются новые возможности.
6 пентаклей Таро - значение
Если вы ждете деньги, то вы их получите. Возможен раздел имущества, наследства. Возможно вашим родственникам понадобится финансовая помощь.
В январе деньги будут и приходить, и уходить.
Повешенный Таро - значение
Будет период отдыха или ожидания.
Астролог советует: до 18 января из-за ретроградного Меркурия не стоит принимать важные решения, подписывать документы и делать дорогие покупки.
Гороскоп Таро на январь 2023 Рыбы
2 жезлов Таро - значение
Карта говорит о расширении картины мира. Рыбы будут стоять перед выбором - совершать какой-то шаг или нет. Представители знака будут заниматься планированием.
Второй вариант развития событий: что-то будет в двойном экземпляре (например, работа и подработка). Некоторые Рыбы с кем-то в паре решат что-то начать.
4 кубков Таро - значение
Карта эмоций. Что-то Рыб не будет устраивать, они откажутся от предложения.
9 мечей Таро - значение
Карта беспокойства. Какие-то мысли не будут давать спать.
Девятка мечей говорит о завершении цикла и результате. Рыбы будут сомневаться в принятом решении и беспокоиться о последствиях в будущем.
Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.
Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на январь для Овнов, Тельцов, Близнецов: что принесет первый месяц нового года
- Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарование
- Гороскоп Таро на январь 2023: Весам - нагрузка, Скорпионам - ожидание, Стрельцам - успех во всем