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Гороскоп Таро на январь 2023: Козерогам - радость , Водолеям - ожидание, Рыбам - сомнения

9 января 2023, 12:53
Таро прогноз на будущее говорит о том, что Козерогов ждет продвижение в делах, а Рыбы будут много переживать из-за принятого решения.
Гороскоп таро
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Водолеев и Рыб / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет хорошее начало года, ждите хорошую новость или радостное событие. Водолеям придется финансово помочь кому-то из родных, а Рыбам нужно будет принять решение и заниматься планированием.

Гороскоп Таро на январь 2023 Козерог

10 кубков Таро - значение

Козероги будут проводить время с близким людьми. Сбудется ваше желание, произойдет радостное событие. Козероги будут хорошо себя чувствовать и приятно проводить время.

Ждите подарок Вселенной.

Паж кубков Таро - значение

Карта детей и учеников. Козероги будут проводить время с детьми, племянниками, крестниками.

Если вы учитесь, то ваши навыки дадут финансовые плоды. Небольшой бизнес даст прибыль. Возможно придется позаботиться о родственниках.

2 жезлов Таро - значение

Эта карта говорит о желании Козерогов куда-то поехать или даже переехать в другой город или страну. Путешествие скорее всего состоится.

Двойка говорит о расширении картины мира и сознания, об обучении, развитии бизнеса. Прогресс в делах будет.

Козероги, у которых есть пара, могут начать вместе жить.

Гороскоп Таро на январь 2023 Водолей

Туз кубков Таро - значение

Водолеи получат хорошее предложение или подарок, что вызовет бурю позитивных эмоций.

Перед вами откроются новые возможности.

6 пентаклей Таро - значение

Если вы ждете деньги, то вы их получите. Возможен раздел имущества, наследства. Возможно вашим родственникам понадобится финансовая помощь.

В январе деньги будут и приходить, и уходить.

Повешенный Таро - значение

Будет период отдыха или ожидания.

Астролог советует: до 18 января из-за ретроградного Меркурия не стоит принимать важные решения, подписывать документы и делать дорогие покупки.

Гороскоп Таро на январь 2023 Рыбы

2 жезлов Таро - значение

Карта говорит о расширении картины мира. Рыбы будут стоять перед выбором - совершать какой-то шаг или нет. Представители знака будут заниматься планированием.

Второй вариант развития событий: что-то будет в двойном экземпляре (например, работа и подработка). Некоторые Рыбы с кем-то в паре решат что-то начать.

4 кубков Таро - значение

Карта эмоций. Что-то Рыб не будет устраивать, они откажутся от предложения.

9 мечей Таро - значение

Карта беспокойства. Какие-то мысли не будут давать спать.

Девятка мечей говорит о завершении цикла и результате. Рыбы будут сомневаться в принятом решении и беспокоиться о последствиях в будущем.

Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.

Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

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