glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарование

4 января 2023, 09:56
Какие события ждут Раков, Львов и Дев в первый месяц нового года, рассказала астролог Анжела Перл.
гороскоп таро
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам отдыхать не придется - будет много работы, Львам в январе нужно будет проявить свою волю, а Дев ждет разочарование и потери.

Гороскоп Таро на январь 2023 Рак

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового и профессионального роста, инвестиций. Раки получат прибыль за ранее проделанную работу. Возможно придется подождать, но деньги придут.
8 пентаклей Таро - значение

Велика вероятность того, что у Раков будет много работы, клиентов, заказов.

Некоторые Раки захотят улучшить свое мастерство.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Эта карта говорит о поездке, путешествии, переезде. Решение может быть принято спонтанно.

Гороскоп Таро на январь 2023 Лев

9 жезлов Таро - значение

Львы выдержат испытание. Возможно пришлось приложить очень много усилий или сделать все без поддержки других людей. Цикл завершен, поэтому теперь можно отдохнуть.

Император Таро - значение

Львам стоит проявить жесткость и решительность, свою волю.

Возможно человек с таким характером будет в жизни Львов в январе.

5 кубков Таро - значение

Карта разочарования и грусти. Львы могут расстроиться из-за смены планов, из-за того, что что-то пошло не так.

Совет карты: не зацикливайтесь на ситуации, идите дальше, это просто урок, который нужно было пройти.

Гороскоп Таро на январь 2023 Дева

Паж жезлов Таро - значение

Пажи символизируют детей. Если у вас есть дети, вы будете проводить с ними время в январе. Также эта карта символизирует студентов. Возможно вы будуте обучаться чему-то.

Паж жезлов также говорит о начальном этапе какого-то процесса.

Верховная жрица Таро - значение

Карта советует слушать свою интуицию, а не советы других людей.

Но если нужна помощь специалиста, тогда его советы будут уместны.

Эта карта также говорит о том, что тайное станет явным. Девы получат ответы на свои вопросы.

5 кубков Таро - значение

В январе Дев ждет разочарование. Возможно информация, которую вы услышите, вам не понравится.

Также эта карта говорит о потерях. Но не стоит отчаиваться, у вас будет шанс исправить ситуацию.

Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.

Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Рак Лев Дева гороскоп на январь гороскоп Лев гороскоп Дева знак Зодиака Дева таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:25

Угроза ракетного удара: в ГУР назвали вероятные сроки новой массированной атаки РФ

10:00

Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – АрестовичВидео

09:56

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарованиеВидео

09:54

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинцаВидео

09:30

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:08

У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территорииВидео

09:00

Бои в Крыму и выход на границы 1991 года: чего ждать от событий на фронте в 2023-м

08:58

Путин планирует мобилизовать на войну 2 млн россиян: в армии РФ создают заградотрядыВидео

08:38

У местных дрожали окна: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Реклама
08:28

ВСУ взорвали базы и склады РФ на Запорожье: уничтожены и ранены 260 оккупантовВидео

08:24

США и Израиль обсудили, как заблокировать поставки дронов из Ирана в РоссиюВидео

08:01

Вступление в ЕС и НАТО в 2023 году авансом: повторит ли Украина путь Болгарии и Румыниимнение

07:57

Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут - ISW

07:36

Путин собрался наступать силами 200 тысяч военных, ВСУ разберутся с ними за 2-3 месяца – АрестовичВидео

07:23

"Хотят списать свидетелей": уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИВидео

07:10

Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

06:50

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

05:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

04:10

"Он растерян, но еще опасен": Маломуж объяснил, почему Путин уже не может отступить в УкраинеВидео

03:30

"До трибунала он точно не доживет": эксперт рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

Реклама
03:20

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

02:43

"Мортиша" Кэтрин Зета-Джонс блеснула голыми телесами в бикини

02:10

"Катастрофы не будет": экономист спрогнозировал, чего ждать от курса гривни в 2023 годуВидео

01:30

Ударят лютые морозы до - 20°: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

00:51

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:23

Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

03 января, вторник
23:55

В Россию пришла "бавовна": мощные взрывы прогремели в Курске и Ростове-на-Дону

23:20

"Не надо пугаться какашек сверху": Киркорова опозорили в эфире телешоуВидео

23:09

"Хозяева РФ бросят все, что у них осталось": Зеленский рассказал о коварном плане Кремля

23:00

Пробивают "потолок": в Украине рекордно взлетели цены на еще один любимый продуктВидео

22:23

Анджелину Джоли застукали на свидании с младшим ее на 21 год актером

22:04

"У Украины есть окно возможностей": Жданов утешил новостями о неизбежной "бавовне" в России

22:01

"Украина начала войну против бога": Ломаченко вляпался в скандал и оказался предателем страныВидео

21:58

Эксперт сказал, кто в РФ спланировал сценарий нападения на УкраинуВидео

21:31

Второй сезон "Уэнсдей" может "уйти" с Netflix: где смотреть

21:26

В СМИ объявили про нового неожиданного претендента на роль Джеймса Бонда

21:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

21:17

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики

20:40

Взрывы, пожары и массовые задержания: спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаосВидео

20:12

"Оцифровала войну": Украина переплюнула США в цифровых технологиях для армии – The Wall Street JournalВидео

Реклама
20:09

Настоящий огонь: украинская спортсменка ошарашила всех шикарными формами, муж не сдержалсяВидео

20:09

Сын легендарного Михаэля Шумахера показал отца в День его рождения

19:31

"Враг по трупам своих пытается продвигаться": Залужный назвал самое сложное направление на войнеВидео

19:20

Путина, поджаренного на украинской сковородке, подали к праздничному столу в Белом домемнение

19:11

"Город содрогнулся, россияне прячутся в домах культуры": житель Макеевки рассказал об ударе по базе РФВидео

19:10

"Почему мы должны кричать о войне?": лучшая спортсменка Беларуси опозорилась на весь мирВидео

18:28

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде

18:25

"Конфликт, в котором гибнут люди": Меладзе оправдался за "Героям Слава"

18:20

"Ногу оторвет – новую приварим, это не повод ехать домой": Пригожин выдал новый бред о вагнеровцахВидео

18:13

Авторитетный эксперт назвал восемь причин, почему Украина победит в войне с Россией в 2023 годуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять