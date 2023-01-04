Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарование

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам отдыхать не придется - будет много работы, Львам в январе нужно будет проявить свою волю, а Дев ждет разочарование и потери.
Гороскоп Таро на январь 2023 Рак
7 пентаклей Таро - значение
Карта финансового и профессионального роста, инвестиций. Раки получат прибыль за ранее проделанную работу. Возможно придется подождать, но деньги придут.
8 пентаклей Таро - значение
Велика вероятность того, что у Раков будет много работы, клиентов, заказов.
Некоторые Раки захотят улучшить свое мастерство.
Рыцарь жезлов Таро - значение
Эта карта говорит о поездке, путешествии, переезде. Решение может быть принято спонтанно.
Гороскоп Таро на январь 2023 Лев
9 жезлов Таро - значение
Львы выдержат испытание. Возможно пришлось приложить очень много усилий или сделать все без поддержки других людей. Цикл завершен, поэтому теперь можно отдохнуть.
Император Таро - значение
Львам стоит проявить жесткость и решительность, свою волю.
Возможно человек с таким характером будет в жизни Львов в январе.
5 кубков Таро - значение
Карта разочарования и грусти. Львы могут расстроиться из-за смены планов, из-за того, что что-то пошло не так.
Совет карты: не зацикливайтесь на ситуации, идите дальше, это просто урок, который нужно было пройти.
Гороскоп Таро на январь 2023 Дева
Паж жезлов Таро - значение
Пажи символизируют детей. Если у вас есть дети, вы будете проводить с ними время в январе. Также эта карта символизирует студентов. Возможно вы будуте обучаться чему-то.
Паж жезлов также говорит о начальном этапе какого-то процесса.
Верховная жрица Таро - значение
Карта советует слушать свою интуицию, а не советы других людей.
Но если нужна помощь специалиста, тогда его советы будут уместны.
Эта карта также говорит о том, что тайное станет явным. Девы получат ответы на свои вопросы.
5 кубков Таро - значение
В январе Дев ждет разочарование. Возможно информация, которую вы услышите, вам не понравится.
Также эта карта говорит о потерях. Но не стоит отчаиваться, у вас будет шанс исправить ситуацию.
Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.
Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.
Что стоит учитывать читателю
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