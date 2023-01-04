Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарование

Какие события ждут Раков, Львов и Дев в первый месяц нового года, рассказала астролог Анжела Перл.

Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам отдыхать не придется - будет много работы, Львам в январе нужно будет проявить свою волю, а Дев ждет разочарование и потери.

Гороскоп Таро на январь 2023 Рак

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового и профессионального роста, инвестиций. Раки получат прибыль за ранее проделанную работу. Возможно придется подождать, но деньги придут.

8 пентаклей Таро - значение

Велика вероятность того, что у Раков будет много работы, клиентов, заказов.

Некоторые Раки захотят улучшить свое мастерство.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Эта карта говорит о поездке, путешествии, переезде. Решение может быть принято спонтанно.

Гороскоп Таро на январь 2023 Лев

9 жезлов Таро - значение

Львы выдержат испытание. Возможно пришлось приложить очень много усилий или сделать все без поддержки других людей. Цикл завершен, поэтому теперь можно отдохнуть.

Император Таро - значение

Львам стоит проявить жесткость и решительность, свою волю.

Возможно человек с таким характером будет в жизни Львов в январе.

5 кубков Таро - значение

Карта разочарования и грусти. Львы могут расстроиться из-за смены планов, из-за того, что что-то пошло не так.

Совет карты: не зацикливайтесь на ситуации, идите дальше, это просто урок, который нужно было пройти.

Гороскоп Таро на январь 2023 Дева

Паж жезлов Таро - значение

Пажи символизируют детей. Если у вас есть дети, вы будете проводить с ними время в январе. Также эта карта символизирует студентов. Возможно вы будуте обучаться чему-то.

Паж жезлов также говорит о начальном этапе какого-то процесса.

Верховная жрица Таро - значение

Карта советует слушать свою интуицию, а не советы других людей.

Но если нужна помощь специалиста, тогда его советы будут уместны.

Эта карта также говорит о том, что тайное станет явным. Девы получат ответы на свои вопросы.

5 кубков Таро - значение

В январе Дев ждет разочарование. Возможно информация, которую вы услышите, вам не понравится.

Также эта карта говорит о потерях. Но не стоит отчаиваться, у вас будет шанс исправить ситуацию.

Ранее астролог Влад Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январе 2023.

Также Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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