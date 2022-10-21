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Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Ракам - новые горизонты, Львам - судьбоносные перемены

21 октября 2022, 02:21

Раки получат важное сообщение. Львов судьба заставит поменять свою жизнь, говорит гороскоп Таро на месяц.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева и рассказала, чего опасаться, чего ожидать и к чему быть готовыми.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам придется принять важное решение, Львы могут резко и неожиданно поменять всю свою жизнь.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Раков

Суд Таро - значение

Раки получат важное сообщение или новость, которая серьезно повлияет на их жизнь. Вас ждут глобальные перемены, возможно даже кармические. Придется принять какое-то решение.

Если у вас есть судебные дела или вы занимаетесь какими-то юридическими документами, то в этой сфере также произойдут сдвиги.

2 жезлов Таро - значение

Ракам нужно будет принять решение, в каком направлении двигаться. В целом, карта говорит о планах на будущее и расширении горизонтов.

Справедливость Таро - значение

Раки найдут баланс, например, между работой и домом. Некоторые будут подписывать контракт, заключать сделку.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Львов

Маг Таро - значение

Львы сделают шаг в новом направлении. Представители знака, как волшебники, будут творить свое будущее. Ваши мысли станут материальными, а мечты могут исполнится. Вы сможете заявить о себе.

Суд Таро - значение

Львы услышат важную новость, которая многое изменит. Это кармическая карта, которая говорит о том, что пришло время перемен. Возможно вам нужно поменять работу, профессию, место жительства, отношения.

Рыцарь кубков Таро - значение

Ждите романтическое предложение от возлюбленного. У свободных Львов могут начаться новые отношения. Также вы может получить поддержку в творческих начинаниях.

Ранее астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Овнам придется смириться с периодом ожидания, Тельцам неожиданно повезет, Близнецам стоит остерегаться воров и недоброжелателей.

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