Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Ракам - новые горизонты, Львам - судьбоносные перемены

Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Фото ua.depositphotos.com ​

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева и рассказала, чего опасаться, чего ожидать и к чему быть готовыми.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам придется принять важное решение, Львы могут резко и неожиданно поменять всю свою жизнь.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Раков

Суд Таро - значение

Раки получат важное сообщение или новость, которая серьезно повлияет на их жизнь. Вас ждут глобальные перемены, возможно даже кармические. Придется принять какое-то решение.

Если у вас есть судебные дела или вы занимаетесь какими-то юридическими документами, то в этой сфере также произойдут сдвиги.

2 жезлов Таро - значение

Ракам нужно будет принять решение, в каком направлении двигаться. В целом, карта говорит о планах на будущее и расширении горизонтов.

Справедливость Таро - значение

Раки найдут баланс, например, между работой и домом. Некоторые будут подписывать контракт, заключать сделку.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Львов

Маг Таро - значение

Львы сделают шаг в новом направлении. Представители знака, как волшебники, будут творить свое будущее. Ваши мысли станут материальными, а мечты могут исполнится. Вы сможете заявить о себе.

Суд Таро - значение

Львы услышат важную новость, которая многое изменит. Это кармическая карта, которая говорит о том, что пришло время перемен. Возможно вам нужно поменять работу, профессию, место жительства, отношения.

Рыцарь кубков Таро - значение

Ждите романтическое предложение от возлюбленного. У свободных Львов могут начаться новые отношения. Также вы может получить поддержку в творческих начинаниях.

Ранее астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Овнам придется смириться с периодом ожидания, Тельцам неожиданно повезет, Близнецам стоит остерегаться воров и недоброжелателей.

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