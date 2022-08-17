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Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Ракам - неожиданный поворот, Львам - обман, Девам - триумф

17 августа 2022, 04:36

Раков ждет важный месяц, произойдет неожиданный поворот. Львам стоит опасаться краж и обмана, а Девы будут успешны во всех начинаниях, говорит гороскоп Таро.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
​ Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в сентябре Ракам придется поставить на паузу дела. Львам лучше не рассказывать окружающим о планах. Девы определятся с целью в жизни.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Раков

Повешенный Таро - значение

Раки с головой уйдут в учебу, работу, какую-то ситуацию. Также эта карта дает период ожидания. В вашей жизни может возникнуть ситуация, в которой не будет определенности, поэтому придется все поставить на паузу.

Справедливость Таро - значение

В судебном процессе - пауза. Раки будут вынуждены ждать, пока придут документы, пока назначат собеседование или будет заключена сделка.

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина земной стихии (Телец, Козерог, Дева) будет присутствовать в жизни Раков. Он даст совет, связанный с финансами.

Шут Таро - значение

В жизни Раков произойдет неожиданный поворот. Случится что-то, чего вы совсем не ожидали. Например, вы можете заняться тем, в чем не разбираетесь, но решите рискнуть. Многие Раки сделают шаг, доверившись судьбе.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Львов

7 мечей Таро - значение

В сентябре стоит опасаться кражи, причем не только материальных вещей, но и интеллектуальной собственности. Гороскоп Таро советует держать все свои идеи при себе и не рассказывать окружающим о планах. Также не стоит доверять никому важные документы.

Луна Таро - значение

Это карта переживаний и обмана. У вас не будет полной картины происходящего. Луна также может дать период ожидания.

Паж мечей Таро - значение

Львы получат нужную информацию, документы, ответ.

Колесница Таро - значение

Со временем ситуация сдвинется с места, Львы возьмут все в свои руки, продвинутся в делах. Возможна поездка, путешествие.

Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Дев

Солнце Таро - значение

Карта триумфа, поддержки и продвижения вперед. Любые планы Дев будут реализованы. Возможна поездка, путешествие. Представители знака смогут похвастаться хорошим здоровьем. Также ждите хороших новостей.

3 жезлов Таро - значение

Девы повернулись спиной к прошлому и смотрят в будущее. У вас есть цель, и вы знаете, как к ней двигаться. Будет много встреч и знакомств.

Король мечей Таро - значение

Рядом с Девами будет мужчина воздушной стихии (Весы, Водолей или Близнецы). Возможно вам придется обратиться за помощью к специалисту (врачу, юристу, финасисту).

Башня Таро - значение

У Дев могут резко поменяться планы, поэтому необходимо будет быстро адаптироваться. Астролог советует остерегаться травм и конфликтов.

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