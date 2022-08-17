Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Ракам - неожиданный поворот, Львам - обман, Девам - триумф

Раков ждет важный месяц, произойдет неожиданный поворот. Львам стоит опасаться краж и обмана, а Девы будут успешны во всех начинаниях, говорит гороскоп Таро.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в сентябре Ракам придется поставить на паузу дела. Львам лучше не рассказывать окружающим о планах. Девы определятся с целью в жизни.
Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Раков
Повешенный Таро - значение
Раки с головой уйдут в учебу, работу, какую-то ситуацию. Также эта карта дает период ожидания. В вашей жизни может возникнуть ситуация, в которой не будет определенности, поэтому придется все поставить на паузу.
Справедливость Таро - значение
В судебном процессе - пауза. Раки будут вынуждены ждать, пока придут документы, пока назначат собеседование или будет заключена сделка.
Король пентаклей Таро - значение
Мужчина земной стихии (Телец, Козерог, Дева) будет присутствовать в жизни Раков. Он даст совет, связанный с финансами.
Шут Таро - значение
В жизни Раков произойдет неожиданный поворот. Случится что-то, чего вы совсем не ожидали. Например, вы можете заняться тем, в чем не разбираетесь, но решите рискнуть. Многие Раки сделают шаг, доверившись судьбе.
Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Львов
7 мечей Таро - значение
В сентябре стоит опасаться кражи, причем не только материальных вещей, но и интеллектуальной собственности. Гороскоп Таро советует держать все свои идеи при себе и не рассказывать окружающим о планах. Также не стоит доверять никому важные документы.
Луна Таро - значение
Это карта переживаний и обмана. У вас не будет полной картины происходящего. Луна также может дать период ожидания.
Паж мечей Таро - значение
Львы получат нужную информацию, документы, ответ.
Колесница Таро - значение
Со временем ситуация сдвинется с места, Львы возьмут все в свои руки, продвинутся в делах. Возможна поездка, путешествие.
Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Дев
Солнце Таро - значение
Карта триумфа, поддержки и продвижения вперед. Любые планы Дев будут реализованы. Возможна поездка, путешествие. Представители знака смогут похвастаться хорошим здоровьем. Также ждите хороших новостей.
3 жезлов Таро - значение
Девы повернулись спиной к прошлому и смотрят в будущее. У вас есть цель, и вы знаете, как к ней двигаться. Будет много встреч и знакомств.
Король мечей Таро - значение
Рядом с Девами будет мужчина воздушной стихии (Весы, Водолей или Близнецы). Возможно вам придется обратиться за помощью к специалисту (врачу, юристу, финасисту).
Башня Таро - значение
У Дев могут резко поменяться планы, поэтому необходимо будет быстро адаптироваться. Астролог советует остерегаться травм и конфликтов.
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