Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Овнам - деньги, Тельцам - несказанная удача, Близнецам - кража

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам придется смириться с периодом ожидания, Тельцам неожиданно повезет, Близнецам стоит остерегаться воров и недоброжелателей.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Овнов

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Эта карта говорит о том, что Овны продвинутся к достижению цели, особенно если эта цель материальная. При этом астролог предупредила, что продвижение будет довольно медленным.

Ноябрь будет прибыльным, Овны получат деньги, хотя возможно их придется подождать.

Повешенный Таро - значение

В ноябре у Овнов будет период ожидания результата, решения, дохода. Придется на время сделать паузу или сфокусироваться очень внимательно на каком-то процессе.

Иерофант Таро - значение

Государственная структура, начальник, человек, к которому вы прислушиваетесь, будет сдерживать ваши действия.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рыбы, Рак, Скорпион) сыграет роль в жизни Овнов в ноябре. Этот человек может оказать вам помощь.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Тельцов

Колесо фортуны Таро - значение

Эта карта означает перемены. Откроются новые возможности. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Неожиданно удача повернется к вам лицом, говорит гороскоп Таро.

Будьте готовы к неожиданной, но очень приятной новости.

Умеренность Таро - значение

Тельцы получат то, чего они хотели, но события будут развиваться своим чередом. Не стоит их форсировать: все произойдет в самый нужный момент.

8 кубков Таро - значение

Представители знака могут отправиться в поездку. Причем это будет своего рода кармическое путешествие.

В ноябре Тельцы будут ощущать, что им чего-то не хватает, и пойдут вперед к новым вершинам.

Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для Близнецов

7 мечей Таро - значение

Близнецы могут уйти с работы, из бизнеса или отношений. Причем делать это представители знака будут тайно.

Астролог советует не рассказывать никому о своих планах. А еще стоит внимательно следить за своими вещами - есть риск стать жертвой воров. Остерегайтесь недоброжелателей, они плетут интриги за вашей спиной.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности. В семье все будет хорошо. Возможно вы решите устроить праздник.

Если в последнее время вы страдали от ощущения опасности, то в ноябре вы окажетесь в таком месте, где будете чувствовать себя в полностью защищенными.

Солнце Таро - значение

Это одна из самых лучших карт в колоде. Она говорит о хорошем здоровье или выздоровлении, о стабильном финансовом положении, успехах в бизнесе. В целом, в ноябре Близнецы будут "на коне".

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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