Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Овнам - деньги, Тельцам - несказанная удача, Близнецам - кража

Овны продвинутся к достижению цели, перед Тельцами откроются новые возможности, а Близнецы весь месяц будут "на коне", говорит гороскоп Таро.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам придется смириться с периодом ожидания, Тельцам неожиданно повезет, Близнецам стоит остерегаться воров и недоброжелателей.
Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Овнов
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Эта карта говорит о том, что Овны продвинутся к достижению цели, особенно если эта цель материальная. При этом астролог предупредила, что продвижение будет довольно медленным.
Ноябрь будет прибыльным, Овны получат деньги, хотя возможно их придется подождать.
Повешенный Таро - значение
В ноябре у Овнов будет период ожидания результата, решения, дохода. Придется на время сделать паузу или сфокусироваться очень внимательно на каком-то процессе.
Иерофант Таро - значение
Государственная структура, начальник, человек, к которому вы прислушиваетесь, будет сдерживать ваши действия.
Король кубков Таро - значение
Мужчина (Рыбы, Рак, Скорпион) сыграет роль в жизни Овнов в ноябре. Этот человек может оказать вам помощь.
Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Тельцов
Колесо фортуны Таро - значение
Эта карта означает перемены. Откроются новые возможности. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Неожиданно удача повернется к вам лицом, говорит гороскоп Таро.
Будьте готовы к неожиданной, но очень приятной новости.
Умеренность Таро - значение
Тельцы получат то, чего они хотели, но события будут развиваться своим чередом. Не стоит их форсировать: все произойдет в самый нужный момент.
8 кубков Таро - значение
Представители знака могут отправиться в поездку. Причем это будет своего рода кармическое путешествие.
В ноябре Тельцы будут ощущать, что им чего-то не хватает, и пойдут вперед к новым вершинам.
Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для Близнецов
7 мечей Таро - значение
Близнецы могут уйти с работы, из бизнеса или отношений. Причем делать это представители знака будут тайно.
Астролог советует не рассказывать никому о своих планах. А еще стоит внимательно следить за своими вещами - есть риск стать жертвой воров. Остерегайтесь недоброжелателей, они плетут интриги за вашей спиной.
4 жезлов Таро - значение
Карта стабильности. В семье все будет хорошо. Возможно вы решите устроить праздник.
Если в последнее время вы страдали от ощущения опасности, то в ноябре вы окажетесь в таком месте, где будете чувствовать себя в полностью защищенными.
Солнце Таро - значение
Это одна из самых лучших карт в колоде. Она говорит о хорошем здоровье или выздоровлении, о стабильном финансовом положении, успехах в бизнесе. В целом, в ноябре Близнецы будут "на коне".
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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