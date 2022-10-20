УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Овнам - деньги, Тельцам - несказанная удача, Близнецам - кража

20 октября 2022, 13:38

Овны продвинутся к достижению цели, перед Тельцами откроются новые возможности, а Близнецы весь месяц будут "на коне", говорит гороскоп Таро.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам придется смириться с периодом ожидания, Тельцам неожиданно повезет, Близнецам стоит остерегаться воров и недоброжелателей.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Овнов

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Эта карта говорит о том, что Овны продвинутся к достижению цели, особенно если эта цель материальная. При этом астролог предупредила, что продвижение будет довольно медленным.

Ноябрь будет прибыльным, Овны получат деньги, хотя возможно их придется подождать.

Повешенный Таро - значение

В ноябре у Овнов будет период ожидания результата, решения, дохода. Придется на время сделать паузу или сфокусироваться очень внимательно на каком-то процессе.

Иерофант Таро - значение

Государственная структура, начальник, человек, к которому вы прислушиваетесь, будет сдерживать ваши действия.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рыбы, Рак, Скорпион) сыграет роль в жизни Овнов в ноябре. Этот человек может оказать вам помощь.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Тельцов

Колесо фортуны Таро - значение

Эта карта означает перемены. Откроются новые возможности. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Неожиданно удача повернется к вам лицом, говорит гороскоп Таро.

Будьте готовы к неожиданной, но очень приятной новости.

Умеренность Таро - значение

Тельцы получат то, чего они хотели, но события будут развиваться своим чередом. Не стоит их форсировать: все произойдет в самый нужный момент.

8 кубков Таро - значение

Представители знака могут отправиться в поездку. Причем это будет своего рода кармическое путешествие.

В ноябре Тельцы будут ощущать, что им чего-то не хватает, и пойдут вперед к новым вершинам.

Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для Близнецов

7 мечей Таро - значение

Близнецы могут уйти с работы, из бизнеса или отношений. Причем делать это представители знака будут тайно.

Астролог советует не рассказывать никому о своих планах. А еще стоит внимательно следить за своими вещами - есть риск стать жертвой воров. Остерегайтесь недоброжелателей, они плетут интриги за вашей спиной.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности. В семье все будет хорошо. Возможно вы решите устроить праздник.

Если в последнее время вы страдали от ощущения опасности, то в ноябре вы окажетесь в таком месте, где будете чувствовать себя в полностью защищенными.

Солнце Таро - значение

Это одна из самых лучших карт в колоде. Она говорит о хорошем здоровье или выздоровлении, о стабильном финансовом положении, успехах в бизнесе. В целом, в ноябре Близнецы будут "на коне".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Близнецы гороскоп на ноябрь гороскоп 2022 таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:45

Война закончится в следующем году, но только после смерти Путина - Пономарёв

14:43

Украина ударила новым санкциями по РФ: в списках – окружение Путина и их родственники

14:39

Просто уничтожил: Потап ярко "поздравил" Соловьева з днем рождения

14:32

Успокоится за 5 секунд: что делать, если маленький ребенок постоянно плачетВидео

14:27

Учительница столичной гимназии утверждала, что Киев - собственность Москвы: ей сообщили о подозрении

Реклама
14:26

Весна 2023 года будет интересной: экстрасенс спрогнозировал месяц, в котором стихнут бои в УкраинеВидео

14:18

Будет бить ракетами не только по ТЭС: экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в УкраинеВидео

13:46

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 – самые лучшие дни для новой прически и окрашивания

13:44

"Мы плывем!": оккупанты хвастаются в соцсетях бегством на правый берег ХерсонщиныВидео

13:43

Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минутВидео

13:39

"Люди в России не кончаются": Пономарев спрогнозировал, надолго ли хватит РФ в затяжной войнеВидео

13:38

Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Овнам - деньги, Тельцам - несказанная удача, Близнецам - кража

13:34

Доллар "сдулся": что происходит в украинских обменниках и банкахВидео

13:08

Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборкиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 21 октября 2022: Львам – деньги, Девам – сплетни, Скорпионам – потериВидео

12:49

"Люк Скауйокер" из "Звездных войн" помог собрать для Украины 500 дронов

12:44

Евровидение-2023: третья страна-участница отказалась от конкурса в Ливерпуле

12:33

"Разочарование всей Украины": Лорак выпустила новую песню. Снова на русском

12:32

Илья Пономарёв: Война закончится в 2023-ем, но не в Украине – добивать врага придётся в МосквеВидео

12:23

Как быстро высушить одежду: ускоренный способ от шотландских хозяек

Реклама
12:17

Стальные нервы: в Николаеве мужчина улегся и загорал прямо во время воздушной тревоги

12:13

Находчивые хозяйки не выливают воду после варки пельменей: как ее используют

11:56

"Звучало, как измена": бывшая жена Виталия Кличко раскрыла истинную причину развода

11:48

Арестович рассказал, скоро ли снимут ограничения на выезд мужчин из Украины

11:46

Бедняков стал отцом во второй раз и показал фото

11:36

"Польша будет противодействовать": Дуда предупредил Иран из-за продажи дронов России

11:24

"ПВО и ПРО эффективно работают": Залужный успокоил украинцев в условиях ракетных обстреловВидео

11:17

Второе бабье лето на подходе: в Украину идет резкое потеплениеВидео

11:03

Оккупанты готовятся дать деру из Херсонщины, но это будет непросто - разведка БританииВидео

10:56

ВСУ ликвидировали известного кадыровца, прославившегося своими зверствами в Чечне

10:41

"Ревность – это беда, а измена – ерунда": ТОП-6 имен мужчин, которые постоянно "ходят налево"

10:39

Что делать, чтобы спастись от холода - хитрости для домаВидео

10:29

"Мы ему должны быть благодарны": Данилов высказался о скандальных твитах МаскаВидео

10:05

"Распиарят и грохнут": Арестович объяснил роль в РФ командующего наступления на Украину СуровикинаВидео

09:33

Были настоящими профессионалами: российские ракеты убили двух энергетиков в КиевеВидео

09:30

День повара в Украине: поздравления в прозе и стихах, вкусные картинки к празнику

09:30

Герань будет цвести до Нового года: как приготовить удобрение дома из того, что есть под рукой

09:16

"Это будет катастрофа огромных масштабов": Данилов оценил возможность подрыва оккупантами Каховской ГЭСВидео

09:13

У Путина есть четыре способа эскалации войны против Украины – The HillВидео

08:46

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

Реклама
08:39

Перевод слов Путина на русскиймнение

08:30

Дрон камикадзе: характеристики, в чем опасность и как защититьсяВидео

08:17

"Вива Путин!": менеджер парижского ресторана прославлял президента РФ перед украинцамиВидео

07:49

От получения повестки до смерти прошло 10 дней: ВСУ ликвидировали оккупанта "Чечена"

07:11

Берлускони обвинил Зеленского в начале войны с РФ и оправдал Путина — СМИ

06:41

РФ готовит почву для отступления из Херсона, возможна атака на Каховскую ГЭС под чужим флагом – ISWВидео

06:10

Украину ждет сильное месиво на этой неделе: астролог назвала 10 опасных городов и самые тяжелые дниВидео

06:04

Зачем россиянам депортация людей из Херсонщинымнение

04:09

Молодая жена Венсана Касселя в насквозь промокшем купальнике похвасталась безупречным телом

03:40

Завалит снегом, врежет дубак: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять