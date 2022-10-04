Гороскоп путешествий на октябрь-2022: астролог поведал, когда стоит куда-нибудь ехать

Как утверждает астролог Влад Росс, в октябре будет всего лишь несколько наиболее благоприятных для путешествий дней ‒ когда риски будут минимальны.
Начало и конец второго осеннего месяца нынешнего года ‒не самое удачное время для путешествий и прочих перемещений. Об этом говорится в гороскопе на октябрь 2022 года, который составил известный астролог Влад Росс.
"В октябре-2022 Меркурий и Марс будут статичными, поэтому частыми будут опоздания на любой из видов транспорта. Поэтому начало и конец месяца – не самое удачное время для поездок. В дороге будут возникать разного рода сложности и препятствия, опоздания и прочие непредвиденные ситуации. В октябре будут сохраняться пробки на российской границе. На стационарном движении Меркурия Россия окончательно закроет свои границы, и российские военнообязанные не смогут покинуть страну", ‒ говорит он.
Правда, как утверждает Росс, в октябре будет несколько наиболее благоприятных для путешествий дней ‒ когда риски будут минимальны:
- на море, озеро, то есть к водоемам – 6-8, 15-17, 27 октября;
- в санаторий и прочие места оздоровления и отдыха – 6-8, 15-17, 27 октября;
- в горы – 5 октября;
- близкие путешествия и поездки на дачу – 9-10, 13-14 октября;
- на концерты, в театры – 7, 11, 18-20, 23-24, 27 октября;
- на семинары, конференции и прочие поездки с целью получения знаний – 5, 13-14, 23-24, 27 октября;
- деловые поездки, командировки – 20-22 октября.
Самые же неблагоприятные дни для путешествий, говорит Росс, таковы: 1-4, 12, 25-26, 28-31 октября.
Напомним, как ранее сообщал Главред, Влад Росс также оценил риск применения страной-агрессором РФ ядерного или термоядерного оружия в октябре 2022.
Ранее астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.
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