Гороскоп путешествий на октябрь-2022: астролог поведал, когда стоит куда-нибудь ехать

Астролог поведал, когда стоит куда-нибудь ехать/ https://ua.depositphotos.com/

Начало и конец второго осеннего месяца нынешнего года ‒не самое удачное время для путешествий и прочих перемещений. Об этом говорится в гороскопе на октябрь 2022 года, который составил известный астролог Влад Росс.

"В октябре-2022 Меркурий и Марс будут статичными, поэтому частыми будут опоздания на любой из видов транспорта. Поэтому начало и конец месяца – не самое удачное время для поездок. В дороге будут возникать разного рода сложности и препятствия, опоздания и прочие непредвиденные ситуации. В октябре будут сохраняться пробки на российской границе. На стационарном движении Меркурия Россия окончательно закроет свои границы, и российские военнообязанные не смогут покинуть страну", ‒ говорит он.

Правда, как утверждает Росс, в октябре будет несколько наиболее благоприятных для путешествий дней ‒ когда риски будут минимальны:

на море, озеро, то есть к водоемам – 6-8, 15-17, 27 октября;

в санаторий и прочие места оздоровления и отдыха – 6-8, 15-17, 27 октября;

в горы – 5 октября;

близкие путешествия и поездки на дачу – 9-10, 13-14 октября;

на концерты, в театры – 7, 11, 18-20, 23-24, 27 октября;

на семинары, конференции и прочие поездки с целью получения знаний – 5, 13-14, 23-24, 27 октября;

деловые поездки, командировки – 20-22 октября.

Самые же неблагоприятные дни для путешествий, говорит Росс, таковы: 1-4, 12, 25-26, 28-31 октября.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Влад Росс также оценил риск применения страной-агрессором РФ ядерного или термоядерного оружия в октябре 2022.

Ранее астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Другие новости: