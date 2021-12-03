Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для огненных знаков - Овнов, Стрельцов, Львов

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц декабрь 2021 для трех огненных знаков / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов и Львов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в декабре Стрельцов ждет большая финансовая прибыль, Овнам светит трансформация, а Львам - придется с кем-то или чем-то попрощаться, чтобы пустить в свою жизнь новую свежую струю.

Таро прогноз на декабрь 2021 - какое будущее карты пророчат Стрельцам

Король кубков Таро - значение

Какой-то мужчина водной стихии (Рак, Скорпион, Рыба) сыграет роль в вашей жизни. Его профессия связана с заботой о человеке - психолог, врач. Может быть это отец или брат окажет помощь.

10 пентаклей Таро - значение

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Очень хорошая финансовая карта. Стрельцов ждет золотой дождь в последний месяц года, говорит гороскоп по картам Таро. Получение подарков, исполнение желаний, получение финансовой прибыли, переход на новый уровень в материальном плане. Бизнес принесет доход в таком объеме, какой вы даже не ожидали.

Если вы продаете квартиру или машину, то сделка будет удачной. А вот продавать имущество лучше до 19 декабря, пока Венера не развернется в ретроградное движение.

Паж кубков Таро - значение

Стрельцы получат хорошую новость или финансовую прибыль. Также Паж кубков может означать весть о беременности.

Туз пентаклей Таро - значение

Это еще одна карта, которая говорит о том, что у Стрельцов будет очень прибыльным последний месяц 2021 года. Представители знака получат новый проект, новую работу или новый источник дохода. Причем доходы будут приходить очень быстро и неожиданно.

6 жезлов Таро - значение

Популярность, успех, признание ваших заслуг, выигрыш в лотерею. Стрельцы точно будут в центре внимания в декабре 2021.

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Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Овнов

Туз жезлов Таро - значение

Новые начинания и возможности. Что-то новое придет в вашу жизнь и это ускорит развитие событий.

5 пентаклей Таро - значение

Овны будут сомневаться в том, что они получат желаемое, но Анжела Перл советует отгонять от себя эти мысли. Возможность добиться цели будет.

Также эксперт советует обращать внимание на здоровье. Если появятся какие-то симптомы, не нужно запускать болезнь.

Мир в Таро - значение

Эта карта говорит о том, что цикл завершается и происходит переход на следующий уровень. Что-то новое начнется в жизни Овнов, говорит гороскоп таро. Это могут быть переговоры, сделка, новая работа или контракт. Представители знака будут немного сомневаться в своих силах, но переживать не стоит - все закончится очень хорошо.

Карта Смерть в Таро - значение

Эта карта ассоциируется с возрождением, когда можно будет начать новую жизнь с новыми силами. Одна дверь закроется, но другая - откроется обязательно.

Как объяснила эксперт, эта карта говорит о трансформации. Что-то уйдет из вашей жизни, но взамен придет новое. Придется делать выбор и поставить точку.

"Оставьте прошлое, закройте туда дверь и идите в будущее", - посоветовала астролог.

Королева Жезлов - значение в Таро

Гороскоп Таро на декабрь 2021 советует Овнам не бояться и взять "быка за рога" - в итоге вы будете победителем.

Подробный гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Львов вы можете прочитать тут. По прогнозу Анжелы Перл, последний месяц года принесет представителям знака серьезные перемены.

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