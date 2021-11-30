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Исполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 2021

30 ноября 2021, 17:40

Близнецы будут на вершине в последний месяц года. Чтобы получить желаемое, придется пустить в ход весь свой шарм. Нужно остерегаться мошенничества и воровства.

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Таро прогноз для Близнецов на декабрь 2021 года от Анжелы Перл / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл дала прогноз по картам Таро на декабрь 2021 для Близнецов.

В последний месяц года представителям знака нужно быть очень осторожными - за вашей спиной кто-то готовит коварный план. И, скорее всего, вы догадываетесь, кто это. Но не хотите в это верить, говорится на Youtube-канале Анжелы Перл.

Королева пентаклей - значение

Это женщина земной стихии - Телец, Дева или Козерог. Может принести прибыль Близнецам. Это может быть клиентка, начальница или даже государство. В целом, это хорошая финансовая карта.

Карта Сила - значение в Таро

Хорошая карта. Говорит о том, что вы обладаете силой решить любую ситуацию, добиться цели, уговорить любого человека сделать так, как вы хотите. Близнецы будут на вершине, если смогут победить страх.

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Также это карта мягкой силы - обаяния, флирта, страсти, актерского мастерства. Возможно, чтобы получить желаемое, вам придется пустить в ход весь свой шарм.

Королева кубков - значение в Таро

Женщина водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы). Эмоциональная, сострадательная натура, которая даст Близнецам помощь, понимание, поддержку или преподнесет какой-то подарок.

Тройка мечей - что значит в Таро

Что-то ранит ваше сердце, но вы справитесь с этой ситуацией. Близнецы получат какую-то неприятную новость. Скорее всего, вы подозревали, что что-то нехорошее с вами произойдет. Но не стоит зацикливаться - боль и страдание быстро пройдут.

Вы сможете отрезать то, что мешает вам жить и развиваться дальше.

Звезда - значение в Таро

Все, что ни делается, все - к лучшему. Это старший аркан, который говорит о новой мечте и цели. При этом вы точно сможете реализовать свою мечту, даже если не верили, что это возможно. Близнецов ждет большое будущее.

Карта Тройка жезлов - значение

Это карта действия. Близнецы в декабре 2021 года будут не только мечтать, но и действовать.

Может состояться поездка, переезд, обучение. Реализовать планы лучше до 19 декабря, пока Венера не начнет ретроградное движение.

Карта Справедливость - значение

Решение суда будет справедливым, если вы участвуете в каком-то судебном процессе.

Близнецы могут взвешивать, обдумывать какой-то вопрос, сравнивать и выбирать. Решение будет зависеть от вас, поэтому важно быть честным с самим собой.

Семь мечей - что значит в Таро

Близнецы примут решение уйти - с роботы, из отношений, из бизнеса.

Будьте острожны: кто-то готовит коварный план за вашей спиной. Не доверяйте другому человеку, так как эта карта говорит о воровстве или мошенничестве. Причем украсть могут не только материальные ценности, но и идеи.

Королева мечей - значение

Вы знаете, кто готовит вам подлость, но не хотите в это верить.

Включите логику и смотрите на факты. Не поддавайтесь эмоциям, не верьте словам и обещаниям. Это обман, и обещания не исполнятся.

4 жезлов - значение в Таро

Это карта команды, единомышленников, хорошего коллектива и любимой работы.

Вы можете найти свое идеальное место для жизни, в котором вы почувствуете себя в безопасности.

4 кубков - что значит в Таро

Карта стабильности. Близнецы могут получить какие-то предложения, от которых тем не менее откажутся.

Близнецам нужно все взвешивать и четко озвучивать свои условия.

2 мечей - значение в таро

Это карта страха сделать какой-то шаг. Но страх удастся преодолеть. Близнецы не будут больше подстраиваться под кого-то. Они примут себя такими, какими они являются на самом деле.

Рыцарь мечей - что значит в Таро

События будут развиваться с большой скоростью. Если раньше что-то тянулось в вашей жизни, то декабрь 2021 ускорит все процессы. Например, если романтические отношения не получали развития, то сейчас станет понятно - разрывать их или переводить на новый уровень. Если шел бракоразводный процесс, то будет поставлена окончательная точка.

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