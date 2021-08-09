Гороскоп на сегодня 9 августа для всех знаков Зодиака: подсказки интуиции или непредвиденные траты

Гороскоп на сегодня 9 августа / noutati.info

Для многих представителей зодиакального круга понедельник 9 августа принесет удачу. В первой половине дня возможны тревоги и волнения, важно держать эмоции под контролем. Конец дня стоит провести с детьми, они принесут хорошие новости и подарят повод для гордости.

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Гороскоп на 9 августа: Овен

Сегодня трудности не обойдут Овнов стороной, однако энергии и упорства хватит, чтобы решить возникшие проблемы. Самое главное – последовательно идите к достижению поставленной цели и следуйте плану. Не торопитесь принимать решения в спешке – они могут быть неверными. Возможно, кому-нибудь из друзей или близких потребуется ваша помощь.

Гороскоп на 9 августа: Телец

В этот день у Тельцов есть все шансы воплотить задуманное в реальность и достичь успеха. Неразрешимые проблемы больше не будут казаться такими уж сложными. Вы по-новому посмотрите на препятствия и найдете выход. В личной жизни полная гармония и взаимопонимание с близкими людьми.

Гороскоп на 9 августа: Близнецы

В понедельник Близнецам необходимо прислушаться к своему шестому чувству. Подсказки интуиции помогут решить проблему. Отложите решение важных вопросов на более благоприятный день. Вам могут навредить люди, даже те, которые не мыслят ничего плохого.

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Гороскоп на 9 августа: Рак

Первая половина дня для Раков может начаться с выяснения отношений. Эмоции трудно будет удержать в узде, есть риск наговорить лишнего. Сегодня вы можете повстречать людей, которые поддержат ваши идеи и помогут осуществить задуманное. Стоит провести остаток дня с детьми.

Гороскоп на 9 августа: Лев

В первой половине дня возможны тревоги и волнения. Однако постарайтесь контролировать чувства, потеряв самообладание, будет трудно сосредоточиться на решении возникающих проблем. Вечер принесет много приятных сюрпризов, вероятны хорошие новости и неожиданные подарки.

Гороскоп на 9 августа: Дева

Не стоит планировать ничего важного в начале дня. Если дела безотлагательные не полагайтесь на стороннюю помощь, решите вопрос самостоятельно. Возможно выгодное деловое предложение. Вечером стоит обговорить планы на будущее с ближайшими родственниками.

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Гороскоп на 9 августа: Весы

Весы в понедельник – настоящие везунчики. Позитивная энергия дня поможет вам достичь желаемого. Однако в принятии решений необходимо руководствоваться здравым смыслом, не стоит спешить. Интуиция подскажет правильный путь. Хороший день для начала изучения чего-то нового.

Гороскоп на 9 августа: Скорпион

Сегодня Скорпионы могут снизить темп и провести день в приятной легкости. Уделите внимание своей второй половинке – свидание будет запоминающимся. Стоит помнить о мере – любые излишества в этот день могут негативно сказаться на здоровье. Вероятны новые знакомства, которые обогатят ваш духовный мир.

Гороскоп на 9 августа: Стрелец

Не стоит вступать в ссоры и конфликты – помириться скоро не получится. Идите на уступки как и с начальством, так и с близкими. Полезная информация сегодня сама идет вам в руки. Неблагоприятное время для совершения крупных покупок.

Гороскоп на сегодня 9 августа / iwmbuzz.com

Гороскоп на 9 августа: Козерог

Все важные дела лучше уладить в первой половине дня. Вам легче будет найти общий язык с окружающими и избежать разногласий. Не стоит взваливать на свои плечи слишком много – отложите несрочные вопросы на другой день. Будьте внимательны, распоряжаясь бюджетом, возможны непредвиденные траты.

Гороскоп на 9 августа: Водолей

Вы не обращаете внимание на многие важные детали. Сегодня стоит быть более внимательными к тому, что происходит вокруг вас. Полезная информация поможет вам избежать серьезных ошибок. Не самый лучший день для того, чтобы пускаться в рисковые мероприятия. Вечером возможны проблемы в семье.

Гороскоп на 9 августа: Рыбы

В начале дня заручитесь ясным разумом и спокойствием. Это поможет найти ключ к решению проблемы. Удачные совпадения помогут разрешить вопрос в вашу пользу. Денежные поступления во второй половине дня позволят вам отправиться на шопинг. Вас ждут удачные покупки.