Лунный гороскоп на неделю 9-15 августа: зависть, сложности в отношениях или тревога

Лунный гороскоп на 9-15 августа / gorod.lv

Период с 9 по 15 августа – фаза растущей Луны. Идеальное время для совершенствования как в духовной, так и в профессиональной сферах. Луна благоволит новаторам и исследователям. В конце недели повышается риск травматизма – нужно быть предельно осторожными.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе Овнам можно присматриваться к новому месту работы. А если работа устраивает – поговорить с начальством о повышении зарплаты. Также следует тщательно обдумывать все предложения и внимательно относиться к новым знакомствам.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

В этот период Тельцам лучше отбросить скромность и заявить миру о своих талантах. Вдохновение этой недели благоволит на создание чего-то нового. Избегайте соблазнов купить понравившуюся, но ненужную вещь – рискуете потратить больше, чем запланировано и остаться недовольными результатом. В среду проведите день в одиночестве и как следует отдохните.

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

Эта неделя подкинет Близнецам несколько поводов для волнения. Основное правило – не стоит поддаваться чувствам, принимая решения. Обзаведитесь единомышленниками и дела пойдут в гору. Не пренебрегайте вопросами здоровья и лечением.

Лунный гороскоп на неделю: Рак

Все важные проблемы постарайтесь решить до выходных. На этой неделе можно смело признаваться в своих чувствах – вторая половинка оценит этот шаг. Семейные Раки могут столкнуться со сложностями в отношениях. Нужно просто пережить эту неделю и все наладится.

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Лунный гороскоп на неделю: Лев

Львам следует разобраться в причинах, которые провоцируют неудачи в делах. Это поможет избежать проблем. Эта лунная неделя благоволит кардинальным изменениям как прически, так и стиля одежды. Выбрать наиболее подходящий для перемен день поможет наш лунный календарь стрижек на неделю.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

Эта неделя принесет Девам спокойствие и умиротворение. Дети станут источником хороших новостей, и это будет поводом для гордости. Уделите внимание близким. Не давайте в долг – это грозит испортить отношения.

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Лунный гороскоп на неделю: Весы

Самое время задуматься об отдыхе, отодвинув работу на втррой план. Планировать отпуск лучше всего в период с 12 по 15 августа. Ваши друзья могут заставить вас поволноваться – отношения с ними в этом периоде непростые. Проблему рассудит время.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

На этой неделе стоит избегать контактов с людьми, которые вызывают неприязнь. Не стоит тратить на них свою энергию – она вам еще понадобится. Держитесь подальше от авантюрных проектов. Новые начинания не увенчаются успехом. Займитеь генеральной уборкой – освободите дом для позитивной энергии.

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Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

Напряженный период, связанный с тревогами и волнениями ждет Стрельцов. Не стоит принимать поспешных решений, все необходимо тщательно обдумывать. На выходных постарайтесь максимально расслабиться и отдохнуть, не нагружая себя домашними хлопотами.

Лунный гороскоп на 9-15 августа / uznayvse.ru

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Идеальное время, чтоб отправиться на шопинг и побаловать себя приятными покупками. В понедельник и вторник позвоните человеку, с которым оборвалась связь, ваше общение перейдет на новый уровень.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

Все дела будут спориться в ваших руках, будь то бытовые проблемы или профессиональная деятельность. Возможна зависть коллег по отношению к вашим успехам. В этот период нужно быть особо внимательными на дороге.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

В профессиональной сфере для Рыб благоприятный период для подписания контрактов. Все важные решения стоит принимать на этой неделе. Возможны новые полезные знакомства. Но не забывайте и о старых друзьях.