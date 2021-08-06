Лунный календарь стрижек на неделю 9-15 августа: лучший день для новой прически

Лунный календарь стрижек на 9-15 августа / kosmetologiya.by

Эта лунная неделя в целом довольно благоприятна для любых манипуляций с волосами. Уходовые процедуры подарят локонам объем и укрепят здоровье. Растущая Луна в Весах открывает дорогу к экспериментам, о которых вы долго мечтали. Правильный день для стрижки на этой неделе привнесет в жизнь новых красок и добавит уверенности в себе.

Не стоит забывать о том, что волосы в летнее время нуждаются в особом уходе. Чтобы сохранить красоту и гладкость копны, необходимо правильно выбрать шампунь и тогда можно забыть о "мочалке" на голове. Проблемы спутывания волос и вымывания цвета можно решить с помощью правильно подобранного ухода, который станет палочкой выручалочкой. Как правильно выбрать средство по уходу за волосами, читайте в нашем материале: Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов.

9 августа 2021 (понедельник): 2 лунные сутки с 5:09

Растущая Луна в знаке Льва

В этот день стоит присмотреться к желаемой прическе или оттенку волос. Однако записаться к стилисту стоит позже.

10 августа 2021 (вторник): 3 лунные сутки с 6:33

Растущая Луна в знаке Дева

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Завивка и тугие кудри – предел ваших мечтаний? Стоит сделать их сегодня и тогда волосы сохранят свое здоровье.

11 августа 2021 (среда): 4 лунные сутки с 7:59

Растущая Луна в знаке Дева

Благоприятный день освежить цвет обладательницам блондинистых кудрей. Также в этот день хорошо закрашивать седину.

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12 августа 2021 (четверг): 5 лунные сутки с 9:24

Растущая Луна в знаке Весы

Хороший день для воплощения самых смелых экспериментов. Кардинально изменить цвет волос и попробовать неожиданные оттенки можно сегодня.

Лунный календарь стрижек на неделю / mavitrapos.com

13 августа 2021 (пятница): 6 лунные сутки с 10:50

Растущая Луна в знаке Весы

Самое время подстричься. Стрижка в этот день подарит волосам желаемую шелковистость. Локоны будут послушными, а цвет сохранит свою яркость надолго.

14 августа 2021 (суббота): 7 лунные сутки с 12:19

Растущая Луна в знаке Весы

Луна в Весах благоволит записаться на процедуры по уходу за волосами. Маски или массаж хорошо скажутся на состоянии волос и оздоровят копну.

15 августа 2021 (воскресенье): 8 лунные сутки с 13:49

Растущая Луна в знаке Скорпион

Стрижка волос в этот день принесет радость и воодушевление. Можно смело пробовать окрашивать волосы в более темные тона.