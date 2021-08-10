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Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда

10 августа 2021, 00:20

Гороскоп Главреда расскажет кому стоит собираться на свидание, а кому грозит эмоциональный срыв

Гороскоп на сегодня 10 августа
Гороскоп на сегодня 10 августа / bizim.media

День насыщенный эмоциями. Чувствительность некоторых знаков Зодиака может сыграть с ними плохую шутку. Необходимо стараться держать эмоции под контролем, чтобы не обидеть окружающих резким словом. Важно сегодня следить за здоровьем, возможны простуды или травмы.

О том, какое необычайно красивое природное явление стоит ожидать на этой неделе, читайте в нашем материале: Звездопад Персеиды-2021: когда пик и как загадывать желание.

Гороскоп на 10 августа: Овен

Сегодня день, корда стоит позаботиться о своем здоровье. Не стоит экономить на лечении. Нет ничего важнее вашего здоровья. Относитесь к своему телу с почетом и уважением, которого оно заслуживает. В этот день благоприятна умеренность в еде и воздержание от алкоголя. Возможны травмы.

Гороскоп на 10 августа: Телец

Тельцы почувствуют, что удержать баланс сегодня особо трудно. Не стоит форсировать проблемы. Чем больше вы сможете отпустить и принять, что все не всегда будет мирным и гармоничным, тем лучше вы сможете справиться с внезапным эмоциональным потрясением, которое неизбежно возникнет. Хорошо составить план действий на будущее.

Гороскоп на 10 августа: Близнецы

В этот день у Близнецов возможен как и эмоциональный срыв так и прозрение. Чтобы добиться положительного результата, не относитесь к себе слишком серьезно. Одно неосторожное движение могло привести к катастрофе, тщательно продумывайте каждый шаг. Делайте все возможное, чтобы ослабить напряжение, а не увеличивать его.

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Гороскоп на 10 августа: Рак

Во вторник Раки полны энергии и оптимизма для новых свершений. Однако настрой других может идти в разрез с вашим. Не поддавайтесь манипуляциям, чтобы не попасть в роль, которую, как вы знаете, хотят, чтобы вы играли другие. Вечер проведите в спокойной обстановке и не давайте обещаний.

Гороскоп на 10 августа: Лев

Поспешные выводы, которые продиктованы высокой чувствительностью, могут поставить Львов на неверный путь. Вы можете предполагать худшее, заставляя вас нервничать из-за ситуации больше, чем нужно. Однако не стоит пытаться держать все под контролем, отпустите ситуацию и наблюдайте за ее развитием. Есть вероятность ухудшения здоровья.

Гороскоп на 10 августа: Дева

Вы можете очень самоуверенно относиться к определенному вопросу, даже если подозреваете, что это может заставить кого-то другого почувствовать угрозу или расстроить. Однако лучше быть предельно честными и высказывать все свои идеи. Проведите вечер на свежем воздухе.

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Гороскоп на 10 августа: Весы

Сегодня эмоции будет сдерживать трудно. Повышенная чувствительность может заставить вас расплакаться даже из-за мелочи. Однако выплеснув свои накопившиеся эмоции, вы почувствуете себя лучше. В профессиональной сфере возможны происки недругов, стоит остерегаться новых знакомств.

Гороскоп на 10 августа: Скорпион

Эмоции дня могут накрыть скорпионов с головой и спровоцировать хаос. Главное - не реагировать слишком остро. Чем спокойнее и стабильнее вы будете оставаться, тем лучше вам будет. Урегулирование ситуации в реактивной вспышке только превратит сцену во взрывоопасную ярость. Сосчитайте до десяти или посидите некоторое время в одиночестве, прежде чем приступить к решению проблемы. Во второй половине дня внимательней относитесь к своему здоровью, возможны простуды.

Гороскоп на 10 августа: Стрелец

Стрельцам может понадобиться больше свободы в решении определенных сиуаций. С одной стороны, вы стремитесь к компании и близости, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. С другой стороны, вы возмущены своими желаниями. Сегодня возрастает вероятность конфликта с близкими людьми. Занятия спортом – благоприятны.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня 10 августа / kleo.ru

Гороскоп на 10 августа: Козерог

Ваш шарм и обаяние помогут уладить напряженную ситуацию и сгладить острые углы. Чувство юмора и удачная шутка в нужный момент проблему не решит, но отлично разрядит обстановку. И это то что нужно в данный момент. В этот день ваша привлекательность для противоположного пола особо сильна – время собираться на свидание.

Гороскоп на 10 августа: Водолей

Ваши эмоции активны и могут проявляться мощными вспышками. Внутри есть импульс, который вы не должны игнорировать или подавлять. Возможно, вы чувствуете, что то, что вы говорите, не соответствует ситуации. Скорее всего, будет больше вреда, чем пользы, если игнорировать эти чувства, а не избавляться от них, даже если это кажется разрушительным.

Гороскоп на 10 августа: Рыбы

Не стоит копить в себе недовольство. О той проблеме, которая вас тревожит стоит поговорить открыто. Вы только вредите себе, делая вид, что все в порядке, когда это не так. Можно посвятить этот день домашним хлопотам или рассортировать по полочками мысли и чувства.

гороскоп 2021
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