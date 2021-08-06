Любовный гороскоп на неделю 9-15 августа: страстный роман, измены или знакомство с иностранцем

Любовный гороскоп на неделю 9-15 августа / pinterest.com

Этот период готовит много приятных сюрпризов для всех знаков Зодиака. Представителям знака воздушной стихии стоит ожидать приятной встречи с бывшими, а обаятельность знака воздуха не позволит ему оставаться в тени, гарантируя неожиданные знакомства и общение.

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Любовный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе Овнам скучать не придется: необычные знакомства и встречи привнесут в жизнь разнообразие. Общение с противоположным полом будет захватывающим. Знакомства будут интересными. Но покорить сердце и вызвать сильные чувства они не смогут.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Не самая лучшая неделя для Тельцов для поиска второй половинки. Однако одиночество для вас не будет проблемой: дружеские вечеринки и новые знакомства настроят Тельцов на нужный лад. Для семейных представителей знака душевную гармонию подарит спокойствие.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Знакомства на этой неделе могут перерасти в сотрудничество. Особенно это касается представителей творческих профессий. Ваш новый знакомый станет хорошим другом, но дальше этого отношения не зайдут. Близнецы в отношениях ищут непринужденного общения с возлюбленными.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

Проделки Урана и Меркурия явно не на руку Ракам на этой неделе. Свою вторую половинку им вряд ли получится найти. Интересный эрудированный собеседник не вызовет сильных эмоций. Раки в отношениях могут переходить на новый этап: планировать свадьбу или зачатие ребенка.

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Любовный гороскоп на неделю: Лев

Влюбленные Львы должны использовать каждую возможность провести время со своей пассией – отправиться в путешествие или заняться чем-то новым на выходных. Одиноким Львам выпадает шанс встретить свою вторую половинку на сайте знакомств. Возможно, новый возлюбленный будет из другой страны.

Любовный гороскоп на неделю: Дева

Благоприятная неделя, чтобы заводить новые знакомства. Интеллектуальные обаятельные собеседники составят вам компанию. Вы узнаете много нового из общения. Однако Амур на этой неделе побережет свои стрелы любви для более подходящего момента. Девам в отношениях стоит поискать совместное хобби – это занятие может сплотить вашу пару.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Представителям знака стихии воздуха на этой неделе неожиданная встреча с бывшими возлюбленными подарит позитивные эмоции, однако о возрождении отношений не может быть и речи. Весам-одиночкам не стоит завязывать отношения с друзьями или знакомыми. Весам в отношениях стоит остерегаться измен.

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Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

На этой неделе личная жизнь семейных Скорпионов будет ровной без особых потрясений. В отношениях гармония и понимание. Однако возможны вспышки ревности, которую легко укротить, уделив больше внимания возлюбленным. Одинокие Скорпионы с головой окунутся в пучину новых чувств и эмоций . Страстный роман, который будет стремительно развиваться поглотит все внимание. Возможно знакомство с иностранцем.

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Стрельцам открывается возможность встретить вторую половинку на сайте знакомств, в путешествии или в командировке. Тем, кто в отношениях необходимо обсудить проблемы, которые возникают в вашем тандеме. На этой неделе повышается вероятность встретить человека, с которым вы бы захотели связать свою судьбу.

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

Эта неделя призывает Козерогов быть более активными в отношениях. Одиноким представителям знака тоже необходимо предпринять решительные попытки найти свое счастье. Удачный период для начала романа. В паре необходимо остерегаться необдуманных поступков, одно неосторожное слово может сильно ранить.

Любовный гороскоп на неделю для все знаков Зодиака / wowbiz.ro

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

В этот период в отношениях у Водолеев полная гармония и понимание. Вы на одной волне с возлюбленными. В жизни одиноких знаков воздуха может внезапно появиться бывшие. Разговор с ними будет приятным, однако дальше этого дело не пойдет.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

Очарование и шарм Рыб не позволит им оставаться в тени. Новые знакомства и интересное общение могут иметь неожиданный поворот. Ваша притягательность для противоположного пола очевидна – не упустите момент, чтобы построить крепкие отношения.