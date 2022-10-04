УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал самые опасные дни для финансовых операций

4 октября 2022, 10:36

С 4 по 13 октября Плутон будет статичным. Эта планета связана с финансами, глобальными, массовыми процессами. Что нельзя делать в эти дни, рассказал Влад Росс.

Влад Росс, гороскоп
Влад Росс составил финансовый гороскоп на октябрь 2022 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и назвал самые неудачные дни месяца для финансовых операций.

По его словам, с 4 по 13 октября Плутон будет статичным. Эта планета связана с финансами и глобальными, массовыми процессами.

Что не нельзя делать в это время:

  • не рекомендуется принимать серьезные решения, связанные с деньгами, инвестициями, крупными кредитами;
  • не стоит оформлять страховку;
  • нельзя вступать в наследство;
  • время не подойдёт для рискованных финансовых предприятий и инвестиций.

При этом период статичного Плутона благоприятен для того, чтобы рассчитаться с долгами.

"Несмотря на то, что многие события месяца будут затянуты из-за статики Сатурна и Плутона, октябрь ознаменуется быстрым наступлением украинской армии и освобождением Херсона, а также наступлением на Мелитополь. После этого мы можем освободить все юго-восточное направление, вплоть до Мариуполя, добраться до Луганской области и окружить Донецк. По крайней мере, звезды способствуют этому. Октябрь будет впечатляющим в плане действий ВСУ. Такое большое количество статики указывает на то, что нас ждет период остановки и осмысления важных вещей", - рассказал Влад Росс.

Как сообщал Главред, Влад Росс также оценил риск применения страной-агрессором РФ ядерного или термоядерного оружия в октябре 2022.

Ранее астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Вам также может быть интересно:

война в Украине гороскоп Влад Росс гороскоп на октябрь гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:46

Дали паек и укатили в Москву: гауляйтеры Мелитополя кинули на деньги организаторов "референдумов"

10:36

Гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал самые опасные дни для финансовых операцийВидео

10:33

Как вывести пятна крови с одежды: 10 способов, которые спасут ваши вещи

10:28

Отправил кадыровцев и вагнеровцев: Die Welt назвала город, который Путин попробует захватить любой ценойВидео

09:49

Армия Украина в Донецкой и Херсонской областях прорвала "оборону" элитных войск России – ISWВидео

Реклама
09:47

ВСУ ликвидировали командира танковой роты РФ НегмоноваВидео

09:14

Люди со всего мира хотят помочь: как живет пес Крым, потерявший семью из-за ракетного удара РФВидео

08:59

Путин сменил командующего Западного военного округа: Арестович заявил, что РФ уже "сильно расшатывает"Видео

08:57

Русские, вы хоть сами знаете, что присоединили?мнение

08:50

Гороскоп на сегодня 4 октября 2022: Ракам – опасность, Скорпионам – ссоры, Рыбам – разочарование

08:18

Сеть взорвали фотожабы из-за скандала с "твитами Маска" о войне в Украине

08:10

Путину не хватает войск: он перебрасывает военных из Сибири и СирииВидео

08:00

Меньше треска и меньше хруста: что можно и что нельзя есть при артритеВидео

07:30

Чем дешевле топить - дровами или пеллетами: как сэкономить на отопленииВидео

07:11

"Путин будет бороться до последнего": генерал США рассказал о сложностях с деоккупацией КрымаВидео

06:54

Хорошо, что я не купил Теслумнение

06:39

На Юге ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО Ураган оккупантов

05:50

Накроет бабье лето: украинцев ошеломили прогнозом резкого потепленияВидео

05:30

Месяц будет насыщенным: что можно и нельзя делать в октябре-2022 - прогноз астрологаВидео

05:00

Если Путин потеряет правый берег Днепра, планы РФ по югу Украины провалятся – полковник СБУВидео

Реклама
03:40

Осень будет суровой для Украины: синоптик рассказала о приближении сильнейших морозовВидео

03:00

Полковник-эксперт спрогнозировал, как ВСУ будут развивать свои успехи на фронтеВидео

02:05

Развлечения по Фрейду: скандальная Ольга Бузова почесала интимные места копченой колбасой

01:40

Элита РФ попытается отстранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – экспертВидео

00:51

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

03 октября, понедельник
23:51

ВСУ влупили по вражеским понтонным мостам в момент переправы танковой роты - Арестович

23:23

Франция готова сделать цену войны для России "невыносимой" - премьер

22:51

"Могут влететь по-крупному": Арестович назвал новую цель для ВСУ после ЛиманаВидео

22:31

"Какой Маск вам нравится?": Зеленский попустил миллиардера после его скандальных твитовВидео

22:14

Как сохранить черную смородину на зиму и что из нее можно приготовить

21:57

Украинская армия на пути к успеху: в Пентагоне раскрыли три цели ВСУВидео

21:39

Дальнобойные ракеты для HIMARS: Украина сделала США неожиданное предложениеВидео

21:26

Разведенная Слава Каминская беременна в третий раз

21:22

Блеф Путина или реальный риск: подробно и внятно о ядерной угроземнение

21:17

В Сватово на Луганщине россияне вывозят пациентов из психбольницы - Гайдай

20:41

Маск опозорился предложением Украине отказаться от Крыма и напоролся на жесткую ответкуВидео

20:32

В Украину врывается жара: синоптики назвала дату резкого потепленияВидео

20:19

На Киевщине водитель сбил двух девочек на велосипедах и хотел сбежать

20:11

Паника в бункере: от Путина захотят избавиться после успехов ВСУ - ПионтковскийВидео

20:10

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

Реклама
20:09

Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюдаВидео

19:58

Российский продюсер раскрыл грязный секрет популярности "золотого состава" ВИА Гры

19:50

В Турции при участии The Hardkiss пройдут благотворительные концерты в поддержку украинских детей

19:40

В бою с российскими оккупантами погиб журналистВидео

19:28

Денежный гороскоп на октябрь-2022: когда стоит и не стоит тратить деньгиВидео

19:23

Задержание закончилось стрельбой: в Черновцах подозреваемый убил полицейскую и ранил копаВидео

18:59

Россияне ракетным ударом уничтожили больницу под Купянском: есть жертвыФотоВидео

18:49

США готовят превентивный удар по России: Олег Жданов назвал условиеВидео

18:47

Пугачеву в третий раз грубо обругали русские пропагандисты из "Останкино"

18:40

Враг отступает: в ВСУ рассказали о продвижении вперед на Южном направленииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять