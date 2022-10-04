Гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал самые опасные дни для финансовых операций

С 4 по 13 октября Плутон будет статичным. Эта планета связана с финансами, глобальными, массовыми процессами. Что нельзя делать в эти дни, рассказал Влад Росс.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и назвал самые неудачные дни месяца для финансовых операций.
По его словам, с 4 по 13 октября Плутон будет статичным. Эта планета связана с финансами и глобальными, массовыми процессами.
Что не нельзя делать в это время:
- не рекомендуется принимать серьезные решения, связанные с деньгами, инвестициями, крупными кредитами;
- не стоит оформлять страховку;
- нельзя вступать в наследство;
- время не подойдёт для рискованных финансовых предприятий и инвестиций.
При этом период статичного Плутона благоприятен для того, чтобы рассчитаться с долгами.
"Несмотря на то, что многие события месяца будут затянуты из-за статики Сатурна и Плутона, октябрь ознаменуется быстрым наступлением украинской армии и освобождением Херсона, а также наступлением на Мелитополь. После этого мы можем освободить все юго-восточное направление, вплоть до Мариуполя, добраться до Луганской области и окружить Донецк. По крайней мере, звезды способствуют этому. Октябрь будет впечатляющим в плане действий ВСУ. Такое большое количество статики указывает на то, что нас ждет период остановки и осмысления важных вещей", - рассказал Влад Росс.
Как сообщал Главред, Влад Росс также оценил риск применения страной-агрессором РФ ядерного или термоядерного оружия в октябре 2022.
Ранее астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.
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