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Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения

Влад Росс

Астролог

31 мая 2021, 23:07

Начало лета для Льва и Козерога станет черно-белым периодом.

Астролог составил подробный гороскоп на июнь 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на июнь 2021 говорит, что в этом месяце повезет Рыбам и Тельцам, а вот Овну и Близнецам не позавидуешь

Лето начнется со спокойного периода: июнь обещает быть мягким, спокойным и весьма благоприятным, с приятной романтикой и амурными делами.

Статичность Нептуна в этом месяце, с одной стороны, будет способствовать творческим порывам и работе воображения, с другой – она будет чревата обманом и иллюзиями. В свою очередь статичность Юпитера будет способствовать расслаблению, спокойствию, хорошему сну и отдыху, зато заставит отложить любые политические активности и юридические дела. Также на "астрологическую погоду" в первом месяце лета существенно будет влиять солнечное затмение 10 июня.

На какой знак Зодиака как повлияет это затмение, а также каким июнь в целом будет для каждого из знаков, читайте в подробном гороскопе на месяц.

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Счастливчики июня-2021:

Рыбы

Рыбы – главный счастливчик июня, им будет везти во всем, за что бы они ни взялись. В этот период они будут крайне убедительны и красноречивы, а потому их общение с работодателями, обращение в государственные органы ли суды непременно увенчаются успехом. Отношения со второй половинкой также будут гармоничными у Рыб. Кроме того, июнь станет месяцем, когда будет решаться судьба представителей этого знака. Читайте далее –>>>

Телец

Телец в июне будет испытывать небывалый эмоциональный подъем, он будет энергичен и инициативен. В первый месяц лета ему предстоит командовать парадом: он получит шанс прийти к власти, подняться на новую ступень, выйти на уровень развития или добиться назначения на важный пост. Главное – не уйти в запой. Читайте далее –>>>

Рак

Рака ждет месяц обретения высшей благодати, любви и гармонии. Однако успехом в любви, подарки месяца не ограничатся: в работе Рак будет на высоте и будет незаменим, и в финансовых делах его ждут приятные перемены. Однако в этом месяце нужно быть начеку – появится сильный соперник. Читайте далее –>>>

Скорпион

Июнь обещает быть удачным периодом в жизни Скорпиона, который ознаменуется позитивными переменами в жизни этого знака, а также внутренними трансформациями. Скорпион укрепит отношения со второй половиной и начнет жить ради партнера, отодвинув на второй план собственные удовольствия, что будет в новинку для самого Скорпиона. Читайте далее –>>>

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Лузеры июня:

Овен

В июне-2021 Овну предстоит начать разбирать ворох проблем, которые накопились ранее, и проводить работу над ошибками. В финансовых делах предстоит период турбулентности и больших трат, о которых позже придется пожалеть. Любовная сфера жизни Овна отойдет на задний план. Читайте далее –>>>

Близнецы

Солнечное затмение существенно испортит жизнь Близнецам в июне. Несмотря на свое обаяние, представителям этого знака придется несладко: карма напомнит о себе и за старые грехи придется расплатиться. Над Близнецами нависнет угроза разрушения семьи и неприятности с деньгами. Читайте далее –>>>

Дева

В июне Деву ждет не самый благополучный период, когда она проявит не свойственную ей импульсивность. Из-за этого Дева может не только совершить ошибки, но и шокировать окружающих. В этом месяце либо сильный стресс, либо встреча со знаковым человеком заставит Деву по-новому взглянуть на свою жизнь. Читайте далее –>>>

Стрелец

Июнь станет напряженным периодом для Стрельца. В этом месяце он много времени и сил будет уделять заботам о других, что принесет ему немало приятных ощущений. Авторитет Стрельца на работе будет стремительно расти, более того, он сумеет объединить коллектив и совместными усилиями добиться успеха в делах. Главная опасность месяца будет подстерегать Стрельца в третьей декаде июня. Читайте далее –>>>

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Нейтральным месяц будет для следующих знаков Зодиака:

Лев

Июнь обещает быть сбалансированным периодом для Льва, когда он сумеет с достоинством преодолевать все препятствия. Сфера деловых интересов станет источником адреналина, поскольку из-за возросшей конкуренции Льву придется доказывать свою профпригодность. А вот в сфере любовных отношений Льва ждет опасная ловушка. Читайте далее –>>>

Весы

Представителей знака Весы ждет неоднозначный месяц. Их ждет насыщенная личная жизни, вот только они отойдут от наивно-восхищенных отношений к жесткой реальности мира страстей. Из-за непростых отношений с окружающими Весы могут попасть в неприятные ситуации, при этом они будут пытаться расследовать свои неудачи, из-за чего станут недоверчивыми. А это, в свою очередь, повлечет проблемы с близкими людьми. Читайте далее –>>>

Козерог

Козерога в июне ждет "черно-белый" период без особо сложных проблем. С одной стороны, Козерог будет притягателен для противоположного пола и может рассчитывать на поддержку коллег, но с другой – он будет пребывать в дисгармонии с окружающим миром, а потому в ответ на ласку этот знак рискует получить пощечину. Читайте далее –>>>

Водолей

Июнь, в целом, нейтральный для Водолея месяц, будет хорош, прежде всего, для обустройства дома и дачных хлопот – именно в этих сферах Водолей сможет реализовать свои творческие порывы. А вот в последней декаде месяца могут начаться неприятности: даст сбой здоровье, а тоже возникнут некоторые проблемы на работе. Читайте далее –>>>

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