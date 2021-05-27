Гороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочность

Астролог предостерег Близнецов о неприятном периоде в июне-2021

Близнецов в июне 2021 года ждет крайне неудачный период. Это связано с тем, что "сатанинское" солнечное затмение, которое произойдет 10 июня, будет в оппозиции к этому знаку Зодиака. Особенно тяжело придется представителям этого знака, родившимся 7-13 июня: это будет кармический и критический период для них.

С одной стороны, в июне балом будут править Близнецы, потому что в их знаке будет и Солнце, и полупарад планет. Благодаря этому Близнецы в июне будут великими соблазнителями и наверстают упущенное в неласковые майские дни, когда каждое их слово сталкивалось с подозрительностью и антагонизмом. В это время они вновь обретут свое неподражаемое обаяние, которое даст им возможность вернуть все, что было потеряно, и обрести многое сверх того.

Читайте такжеБлизнецы – дата рождения, главные черты и совместимость с другими знаками ЗодиакаБлизнецам следует помнить, что череда июньских завоеваний будет возможна лишь в случае, если они будут действовать разумно и будут соизмерять свои запросы и возможности. Проблема будет заключаться в том, что, несмотря на благоприятную для представителей этого знака ситуацию, собственных сил на реализацию задуманного им может не хватить – крайне слаб будет их энергетический потенциал. Энергии будет не хватать из-за затмения: испортив свою карму и нагрешив в прошлой жизни, Близнецы могут теперь получить по голове бумерангом.

В июне Близнецам много времени придется уделить восстановлению жизненных сил. Важно будет высыпаться, четко анализировать соотношение затрат и возможных выгод. А главное – Близнецам нужно будет соответствовать самим себе, не стараясь подстраиваться под ожидания окружающих.

Меркурий, управляющий знаком, весь месяц будет ретроградным, а потому Близнецам очень сложно будет разогнаться. Многое будет решаться за спиной Близнецов и без их участия. Они могут быть поставлены перед фактом, что взяли кредит и должны его вернуть, хотя в действительности его не брали. Так что следует остерегаться мошенников.

При таком раскладе в этом месяце Близнецам необходимо определиться со своими ожиданиями и на основе принятых решений выстраивать свою линию поведения. В этом вопросе им придется полагаться только на себя – за них этого никто не сделает.

Личная жизнь представителей этого знака в июне подвергнется испытанию на прочность. Существует реальная опасность развода, потому Близнецам важно воздержаться от измен. События, которые могут привести к разводу, локализируются в первой декаде июня, и заключаться они будут в неспособности Близнецов к самоотдаче в отношениях: в этот период их партнеру может потребоваться повышенное внимание, а проявленное равнодушие или просто нехватка времени для второй половины может серьезно осложнить отношения.

Повышенное внимание Близнецам придется уделить и материальной сфере. В июне предстоит подвести баланс, проанализировать то, что у них есть, и определиться с предстоящими расходами. Планирование может уберечь Близнецов от многих неприятностей, поскольку вероятны неожиданные жесткие рамки, которыми само течение жизни ограничит действия представителей этого знака. Близнецы должны будут использовать бюджет в июне очень рационально.

Самое серьезное положение в финансовых делах сложится в конце месяца, именно поэтому важно определиться со своими планами в самом начале. Так как перестроиться по ходу дела вряд ли получится.

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