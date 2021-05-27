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Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021

Влад Росс

Астролог

27 мая 2021, 11:55

Овен станет одним из неудачников первого месяца лета.

Июнь-2021 будет сложным месяцем для Овна
Астролог составил подробный гороскоп для Овна на июнь 2021 года / Анастасия Олейникова для Главреда

Овна ждет сложный и напряженный месяц. Июнь 2021-го для представителей этого знака Зодиака станет периодом работы над ошибками. До этого у Овна накапливался ворох самых разнообразных проблем, и вот наступило время разобраться со всем этим. Весь июнь этому знаку предстоит собирать информацию по интересующим его вопросам, встречаться с очень разными людьми и благодаря этому постепенно вырисовывать для себя картину истинного положения дел. И хотя вся эта работа в конце месяца может увенчаться успехом, до этого будет затрачено очень много сил.

Почти весь июнь Овен будет разрываться между старыми проблемами и текущими делами. Стабилизировать положение и обеспечить прочный фундамент бытия пока что вряд ли удастся, но впереди – июль и август. Только к концу июня суета начнет идти на спад, и появится ощущение мирного патриархального существования (а именно это и будет необходимо Овну, уставшему от треволнений предыдущих периодов).

Читайте такжеОвны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в бытуКонец июня обещает быть спокойным и счастливым, поскольку Марс, планета Овна, войдет в зодиакальный знак Льва. У Овна появится возможность провести это время в кругу приятных и близких сердцу людей.

С другой стороны, первый месяц лета сделает Овна несколько импульсивным в расходах. Если в плане финансов весь предыдущий период Овен держал себя под контролем и не осмеливался без крайней необходимости тратить накопления, то теперь, пополнив приличной суммой отложенные средства, он будет склонен начать чрезмерно тратить что личные средства, что служебные. Потому представителям этого знака важно себя контролировать в финансовых делах, иначе под воздействием иллюзий и эмоций они могут истратить крупные суммы денег, о чем впоследствии придется пожалеть.

На протяжении всего месяца Овну предстоит бороться с собой, пытаясь дисциплинировать себя в финансовых делах, но всякий раз какая-то внутренняя сила будет толкать его на авантюры и широкие жесты. Впрочем, бояться этого не следует, поскольку активизация импульсивной стороны личности для представителей этого знака будет означать рост самосознания и перехода на новый уровень. В итоге в июне Овен начнет обретать уверенность в завтрашнем дне, что скажется в том числе и на отношении к деньгам.

Так что в финансовом плане у Овна начало месяца "за упокой", а конец – "за здравие".

Любовная жизнь Овна на протяжении первых двух декад июня будет оставаться на заднем плане. Многим представителям этого знака будет не до романтических свиданий и страстных объятий. Овна будут выводить из себя даже минимальные попытки окружающих затеять безобидный флирт. Ведь как раз в это время Овну предстоит решать какие-то организационные вопросы, наводить порядок в бизнесе, то есть придется вплотную заняться базисной сферой своего существования.

Отвлечься от дел Овен сможет только в конце июня, когда благоприятными будут романтические путешествия на море.

В третьей декаде июня у Овна ожидается общее улучшение обстановки в семье. Не исключены также любовные романы и приключения у тех представителей знака, у которых пока нет второй половинки. Ярких вспышек страсти, впрочем, ожидать не стоит, однако романтики будет хоть отбавляй.

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