Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: вещие сны и обман второй половинки - кому ожидать

Гороскоп на 24 июля 2021 для всех знаков Зодиака / 7dniv.info

В день полной Луны стоит включить режим экономии - сутки неблагоприятны для совершения покупок и проведения финансовых операций. Некоторые знаки Зодиака почувствуют эмоциональное напряжение и стресс. О том, что звезды сулят в полнолуние, читайте в нашем материале: Полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача.

Гороскоп на 24 июля: Овен

В субботу у Овнов могут проявиться заболевания желудка. Нужно пересмотреть свой рацион питания. Пища – это "топливо", необходимое для выживания, поэтому выбирайте полезные продукты. Ваше тело заслуживает уважения, и вы должны дать ему все необходимое для здоровья.

Гороскоп на 24 июля: Телец

Благоприятный день для обсуждения возникших проблем в отношениях с партнером. Не сдерживайтесь только для того, чтобы поддерживать равновесие в отношениях. Не жертвуйте своим спокойствием только для того, чтобы удержать хрупкий баланс. Отказ посмотреть в лицо реальности не принесет пользы. Будьте полностью честны с собой, своими чувствами и другими людьми.

Гороскоп на 24 июля: Близнецы

Напряженность дня может вызвать неожиданное противодействие и конфликты. Не стоит недооценивать эмоции любимого человека – прислушайтесь к его желаниям. День обещает новое знакомство, однако не стоит вовлекаться в любовные авантюры – это грозит неожиданными последствиями.

Гороскоп на 24 июля: Рак

Благоприятный день для отдыха в семейном кругу с самыми близкими людьми. Сегодня не соглашайтесь решать серьезную проблему – отложите эти заботы на более подходящий день. Вы несете ответственность за свои чувства.

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Гороскоп на 24 июля: Лев

Возможно эмоциональное напряжение, которое спровоцирует стрессовая ситуация. Нужно успокоиться и привести чувства в порядок – не нужно допускать ухудшения ситуации. Чем больше вы сталкиваетесь с настоящим, тем меньше сожалеете в будущем. Проясните любую неприятную ситуацию, которая возникает, и двигайтесь вперед. Люди могут не понять ваших потребностей и проблем, пока вы четко выскажете их.

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Гороскоп на 24 июля: Дева

Если вы чувствуете необходимость высказаться о наболевшей проблеме – сегодня сделайте это. Не ждите, пока ситуация перерастет в нездоровый спор, прежде чем вы наконец выскажете свои чувства. Сегодня новые идеи и постороннее влияние могут обернуться обманом.

Гороскоп на 24 июля: Весы

Перестаньте пытаться почувствовать чужие эмоции и сосредоточьтесь на своих. Проведите четкое различие между своими потребностями и потребностями других. Выражайте свои чувства. Обратитесь за помощью, если она вам нужна. Другие люди не умеют читать мысли. Вероятно, они понятия не имеют, что вы чувствуете. Воздержитесь от крупных покупок и денежных вложений – в день полнолуния это может обернуться большими неприятностями.

Гороскоп на 24 июля: Скорпион

Эмоции в этот день могут накаляться, поэтому в разговоре с другими нужно проявлять сдержанность, чтобы не наговорить лишнего. Активный рабочий день, который будет наполнен событиями. В этот день нужно обратить внимание на здоровье детей.

Гороскоп на 24 июля: Стрелец

Вы можете почувствовать, что сегодня вас обманывает любимый человек. Может быть, ваши слова используются против вас. Новое знакомство принесет только разочарование. Зато на профессиональном поприще Стрельцов ожидает успех.

Гороскоп на сегодня 24 июля / bizim.media

Гороскоп на 24 июля: Козерог

Любой эмоциональный стресс, который вы чувствуете, будет усугубляться, если с ним не справиться сразу. Будьте в моменте, пока он здесь. Опасный день – возможны финансовые потери и проблемы с противоположным полом.

Гороскоп на 24 июля: Водолей

Чем честнее вы будете говорить о боли, которую вам причинили люди, тем больше любви будет в будущем. Этот день лучше провести дома в семейном кругу. В день полнолуния Водолеям необходимо проявить терпение и выдержку. Сны – вещие.

Гороскоп на 24 июля: Рыбы

В этот день Рыбам нужно сконцентрироваться на выполнении задач, в которых они максимально компетентны. Проблемы родственников обернутся материальными расходами для вас. Сегодня постарайтесь не сорить деньгами и не совершать крупных покупок.

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