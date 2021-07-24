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Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021

Влад Росс

Астролог

24 июля 2021, 07:10

Последний месяц лета нельзя упустить тем, кто находится в поиске работы.

Астролог Влад Росс рассказал, каким будет август 2021-го
Астролог Влад Росс назвал самые неблагоприятные даты августа-2021 / iwmbuzz.com

Лозунг августа 2021 года – "Долой отдых, все на работу!". Чтобы быть "на волне" в этом месяце и до конца года, нужно "запрягать коней" именно в августе. Энергия Марса и Меркурия, которые связаны с деловой активностью, будет очень мощной в этот период, поскольку эти планеты войдут в знак Девы. При этом важно, что Марс не будет настолько же активным и "огненным", как при пребывании во Льве (из-за этого были частыми лесные пожары, в частности, в Якутии сгорело 1,5 млн гектаров леса).

Поскольку август будет не лучшим временем для отдыха и расслабления, в этом месяце нужно заняться делами. Именно в августе, а не в сентябре сложится благоприятная ситуация для трудоустройства, и поиск работы наверняка увенчается успехом. Тем более, во второй половине августа наша власть задумается о необходимости введения карантина в Украине, а в сентябре может быть введён локдаун. Так что в августе нужно сконцентрироваться на важных вопросах, разработать новый план действий и тщательно изучить текущее положение дел. Момент нельзя упускать тем, у кого нет работы или кто временно трудоустроен.

Несмотря на то, что Солнце будет идти по Льву – своему родному знаку Зодиака, оно будет делать много напряженных аспектов. Потому в данный период отдыха не будет – нас ждёт "горячая" пора, нескончаемая политическая "жара" и активная общественная жизнь.

В августе следует осторожно демонстрировать миру свои таланты и возможности, а также нужно быть внимательными к своему здоровью. Ведь если и начнётся новая волна коронавируса в Украине, то случится это именно в августе.

В периоды действия напряженных аспектов Солнца – 2, 6, 7 и 20 августа – осуществляемые шаги могут оказаться безрезультатными. Будет остро ощущаться сниженная концентрация внимания, легко будет запутаться и ошибиться, желать чего-то, что на самом деле вам не нужно. Снизится решительность и вера в себя. В эти дни однозначно не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы, в том числе просить повышения у начальства.

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В начале месяца возможны трудности в оформлении документов, сложнее будет договориться и отыскать компромиссное решение. Более удачные ситуации в этом плане ожидаются уже после 12 августа.

Вообще, вторая и третья декады августа будут более благоприятными, так как всё будет складываться более удачно.

Новолуние в этом месяце произойдет 8 августа в 16:50 в 17-ом градусе Льва, символом которого является человек на коне, находящийся в пустыне. Поэтому вблизи новолуния, особенно 8 августа, я не рекомендую отправляться в путешествия, иначе придётся столкнуться с массой препятствий и затруднений: что-то отменят, что-то задержится или не доедет. Например, если вы соберетесь поехать в любимую Испанию или Францию, в самый последний момент для украинцев могут закрыть границу.

Новолуние во Льве обычно сулит праздники, развлечения и отдых, поскольку знак Льва связан с удовольствием. Если сейчас в вашей жизни мало развлечений и отдыха, то именно в новолуние нужно визуализировать все ваши желания, связанные с отдыхом, развлечениями, любовью и жизненной удачей. А ведь если вам не удаётся как следует отдыхать и получать позитивные эмоции от жизни, ваша эффективность в других сферах будет снижаться. В общем, вблизи новолуния вы поймете, как вам лучше всего развлечься и развеяться.

Впрочем, новолуние августа 2021 года будет не безоблачным. Напряжённые аспекты Урана и Сатурна с точкой новолуния говорят о том, что ближайший лунный месяц (то есть период до следующего новолуния в сентябре) может быть полон сюрпризов, причём далеко не самых приятных. С точки зрения эмоций, это будет довольно непростой месяц: перед кем-то в этот период могут закрыться двери, кому-то жизнь выдвинет новые условия и заставит меняться, кто-то примет важное решение, к кому-то придут важные инсайды.

Ко всем удовольствиям, которые может преподнести знак Льва в этом месяце, стоит отнестись внимательно и не пускаться во все тяжкие – следует быть более избирательными. А судьба вас непременно поставит перед неким выбором.

Нереалистичные планы, излишний оптимизм и самоуверенность – всё это может приводить к ошибкам в августе.

В этом месяце стоит обратить внимание на любые предложения о партнёрстве – нужно всё тщательно взвесить и просчитать перед тем, как согласиться с чем-то или кем-то. Возможны новые знакомства, но не стоит сразу доверять людям, которые войдут в вашу жизнь – лучше сначала присмотреться, узнать их историю, бекграунд и прошлое.

Лев – это также знак детей и творчества, поэтому в этот период важно больше времени проводить с детьми, заниматься творческими делами, которые будут приносить радость.

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Деловая активность

В делах в августе будет происходить медленное поступательное движение, небольшой и постепенный рост. Меркурий и Марс будут в Деве, а потому заставят учитывать все нюансы. Меркурий перейдет в Деву 12 августа, то есть до этой даты можно расслабиться и отдохнуть, а потом – работать, работать и еще раз работать.

Этот месяц предоставит прекрасные возможности для перезагрузки мышления и понимания собственного профессионального предназначения.

Марс покинет знак Льва 29 июля и весь август будет пребывать в знаке Девы. Потому месяц подойдет для решения практических и четких задач. Многим в этот период придется проанализировать текущее положение дел и пересчитать деньги. Это время подойдет для внедрения самых смелых идей, которые появились у вас чуть ранее.

В августе появится больше стимулов трудиться, и будет удаваться даже нудная, монотонная и рутинная работа. Если вам что-то нужно перелопатить, то август просто создан для этого, особенно после 12 числа, когда Меркурий перейдет в знак Девы, где он находится в экзальтации, то есть в прекраснейшем своём положении.

Читайте такжеГороскоп удачи: узнайте свое самое успешное время сутокАвгуст – неплохое время, чтобы заняться реализацией нового долгосрочного проекта, медленно и уверенно начать работу над ним. Поначалу не будет большой отдачи, однако проект будет постоянно дополняться, доделываться и расширяться. Потому это – один из лучших моментов профессиональной деятельности, когда будет удаваться наращивать своё преимущество.

Марс в Деве поможет в поисках работы. Это лучшее время, чтобы сменить профессию, повысить квалификацию и производительность труда. В этот период будут удаваться все дела, которые делаются руками, например, наведение порядка на производствах, складах, в бухгалтерских документах. Для людей, осуществляющих проверки, это наилучший период, чтобы оценить работу компании и проверить сотрудников на зависимость от алкоголя и наркотиков. В любом случае, в это время удастся найти ошибки и неточности и впоследствии устранить их.

Деловая жизнь будет протекать неспешно, но будет приносить хорошие дивиденды. Серьёзных перегрузок не предвидится, хотя ближе к 20-м числам интенсивность работы и жизненный темп ощутимо возрастут. В этот период Верховная Рада может состряпать множество знаковых законов и внедрить что-то новое. Допускаю, что в 20-х числах августа будет утвержден большой герб Украины. Возможны большие перемены, и, скорее всего, они будут позитивными.

В этом месяце полезно начать изучать что-то новое, что может впоследствии пригодиться вам в работе, а также обсудить новаторские идеи.

Лучше не заниматься документами и не обсуждать важные деловые вопросы в такие дни: 1-3, 8-9, 10 и 25 августа. Особенно 25 августа не стоит принимать никаких важных решений, в том числе я бы предостерег Верховную Раду от принятия важных законов в этот день.

Деньги и покупки

Что касается денег, трат и повышения доходов, то в этих сферах в августе может все идти "на ура". Особенно после того как Венера перейдет в зодиакальный знак Весы 16 августа. Ведь Венере было не слишком уютно в Деве, то есть в первой половине августа, а вот после вхождения в Весы ситуация изменится, в частности, наступит время, благоприятное для трат. В первой половине месяца лучше поменьше тратить деньги. Зато во второй, если вы хотите купить что-то крупное, используйте момент.

Проходя по знаку Девы, Венера будет делать напряженный аспект к Нептуну 10 августа, поэтому 9-11 августа покупки будут самыми худшими и неудачными: вам могут втюхать тот товар, который вам не нужен или который у вас проработает два дня. Поэтому в первой половине месяца не стоит рисковать и сорить деньгами, лучше вообще воздержаться от покупок.

Когда Венера перейдет в знак Весы, появится желание больше тратить деньги на удовольствия и красивые вещи. В это время неплохо будет купить что-то красивое и побаловать себя каким-то приятным подарком. Не исключено, что деньги будут в это время приходить быстро и легко, впрочем, так же быстро и легко они будут тратиться.

Вторая половина августа – наиболее удачное время для повышения доходов. Если вы хотите связать свою жизнь со сферой красоты (парикмахерские, салоны красоты, магазины для женщин, ювелирные магазины), то при Венере в Весах появится хорошая тенденция всё это открывать.

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Любовь и отношения

После того, как Венера перейдет в Весы, то есть после 16 августа, наступит хорошее время для заключения брака. Первая половина месяца для создания семьи не подходит.

Август будет связан с новыми знакомствами и переменами в личной жизни. В первой половине месяца многие предпочтут не показывать свои чувства, поскольку Венера в Деве всегда скупа на эмоции, а также избирательна и критична. В это время заметны будут, прежде всего, недостатки новых знакомых, и будет казаться, что человек, с которым вы познакомились, вам не нужен.

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Так что лучше планировать новые знакомства во второй половине месяца, а в первой – отправиться куда-нибудь на море одной или одному. Во второй половине августа можно смело отправляться с целью знакомств на дискотеки, в ночные клубы, на званные вечера, ужины. В это время можно будет встретить своего избранника жизни.

Вблизи 12 августа следует быть осторожнее со знакомствами, поскольку они могут быть связаны с обманом, самообманом и разными недоразумениями. Поэтому 10-12 августа самое неблагоприятное время, когда партнеры будут выдавать себя не за тех, кем они есть на самом деле.

После 16 августа, когда Венера окажется в Весах, следует идти на перемирие и налаживать отношения. Кто долго конфликтовал, ссорился и судился, сможет начать мирные переговоры и найти компромиссные решения.

Поездки и путешествия

Первая треть месяца, пока Меркурий будет двигаться по знаку Льва, не подходит для путешествий, потому что из-за напряженных аспектов Меркурия будут сложности и неожиданные ситуации в поездках. Особенно – вблизи новолуния 8 августа.

Наиболее критичные и неудачные дни для поездок: 1-4, 8-10, 11 августа. Наиболее неблагоприятный и некомфортный день – 11 августа: лучше в этот день вообще не выходить из дому, потому что в пути могут быть самые неожиданные неприятности, вплоть до того, что вы можете застрять в лифте.

25 августа Меркурий создаст напряженный аспект с Нептуном, поэтому 24-26 августа может быть много утоплений. Нептун указывает на опасность, исходящую от воды и критических ситуаций на воде. Путешествия водным транспортом крайне неблагоприятны. В общем, лучше на День независимости не ехать на море.

Благоприятные дни для путешествий:

  • поездки к водоемам, на море – 5, 6, 22 и 23 августа;
  • поездки в дома отдыха и санатории – 5, 6, 22 и 23 августа;
  • в горы – 18-19 августа;
  • командировки и поездки на близкие расстояния – 4, 30 и 31 августа;
  • поездки на аттракционы, в парки развлечений, ночные клубы – 4, 7, 9, 16 и 17 августа;
  • на семинары, тренинги – 12, 13, 16, 17 и 21 августа;
  • важные командировки и деловые поездки для заключения контрактов – 18.19, 27-29 августа.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 1-3, 8, 10, 11,14, 15, 20 и 22-25 августа.

Здоровье и опасности месяца

В августе следует обратить внимание на состояние здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы. Высокие температуры, малоподвижный образ жизни и другие неприятные факторы могут негативно сказаться на самочувствии.

Несмотря на то, что под конец июля будет наблюдаться спад жары, в августе жара опять наберет силу, в результате последний месяц лета может показаться нам самым жарким. Единственное – закончатся все эти потопы и наводнения, поскольку Юпитер, связанный со всеми мощными вводами, покинет знак Рыб и 27 июля перейдет зодиакальный знак Водолея, знак Воздуха.

Скорее всего, в августе будут гореть торфяники, леса и даже поля с пшеницей. Также возможны сильные порывы ветра, смерчи и ураганы.

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