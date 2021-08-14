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Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, тревоги или долгожданное известие

14 августа 2021, 00:20

Эмоции этого дня могут спровоцировать скандалы с близкими

Гороскоп на сегодня 14 августа
Гороскоп на сегодня 14 августа / joinfo.com

В этот день обостряется чувствительность, и эмоции могут выйти из-под контроля в любой напряженной ситуации. Старайтесь не наговорить лишнего, это может обернуться крупным скандалом.

О том, как правильно рассчитать бюджет на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок.

Гороскоп на 14 августа: Овен

Активная умственная деятельность может вызвать поток мыслей, которые могут отвлекать от выполнения поставленных задач. Во второй половине дня воздержитесь от финансовых операций, неблагоприятное расположение планет может привести к убыткам. Вероятно долгожданное известие.

Гороскоп на 14 августа: Телец

Для Тельцов в этот день звезды уготовали необычные приключения. Лучше всего освободить голову от забот повседневности и распланировать свой досуг. Ваш разум исследует новые области, и вы не должны пытаться сдерживать его. Все начатые сегодня дела будут иметь благополучное завершение.

Гороскоп на 14 августа: Близнецы

Ваша чрезвычайная чувствительность может привести к эмоциональному напряжению. Все важные встречи стоит распланировать на первую половину дня, так как негативные тенденции второй половины могут помешать осуществлению задуманного. Если вы задумывались о крупной покупке – сегодня идеальный для нее день.

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Гороскоп на 14 августа: Рак

Сегодня у Раков определенная точка зрения на происходящее. Не позволяйте другим убеждать вас принять то, к чему вы относитесь скептически. Вы знаете, во что верите, поэтому не бойтесь выражать это, даже если ваши мысли идут вразрез с мнением окружающих. Ваши свежие идеи оценить начальство. Во второй половине дня вы можете испытать тревогу за будущее.

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Гороскоп на 14 августа: Лев

Сегодня день, когда Львам нужно признать свои ошибки и извиниться. Продемонстрируйте, что вы достаточно сильны и порядочны, чтобы сказать, когда вы поступили неправильно. Честность поможет вам далеко в жизни, а обман и уход из трудных ситуаций - нет. Удачный день для накопления денег или достижения поставленных ранее целей. Долгожданное известие поднимет настроение.

Гороскоп на 14 августа: Дева

Сегодня вы полны идей, Дева. Возможно, вы почувствуете желание обустроить семейное гнездышко или заняться любимым хобби. Будьте осторожны, не начинайте слишком много разных проектов и не оставляйте их все незавершенными. Покупки в этот день будут удачными.

Гороскоп на 14 августа: Весы

В субботу идеальный день для общения и встреч с родными или друзьями. Перемену места работы стоит отложить на более благоприятный день, а вот принять выгодное предложение можно прямо сейчас. Будьте внимательны к знакам судьбы – она посылает вам предостережение.

Гороскоп на 14 августа: Скорпион

Коммуникабельность Скорпионов сегодня на высшем уровне. Вероятны разговоры о высшем образовании и большей духовности. Вы можете рьяно отстаивать свою точку зрения, и другие к ней прислушаются. Коллективная работа поможет достичь более высоких результатов - вместе вы можете придумать нечто большее, чем вы могли бы сделать в одиночку.

Гороскоп на 14 августа: Стрелец

В субботу для Стрельцов важно отстоять свое мнение. Ваши слова могут быть убедительными, но не оскорбительными, ваш подход - напористым, а не аргументированным. Излагайте факты так, как вы их видите. Если сомневаетесь в чем-то – попросите совета друзей или близких.

Гороскоп на 14 августа: Козерог

Для Козерогов пришло время воплощать в жизнь все недавние идеи и проекты. В сфере профессиональной деятельности стоит прислушаться к внутреннему голосу. Деловые встречи и переговоры увенчаются успехом и окажутся прибыльными. Мнительность может испортить отношения со второй половинкой.

Гороскоп на 14 августа: Водолей

Сегодня Водолеям не стоит проявлять активность в делах. Возможно, придется ограничить общение с окружающими и провести день в уединении. Если ситуация требует контроля – проявите напористость. Во второй половине дня вероятны плохие известия.

Гороскоп на 14 августа: Рыбы

Рыбам стоит ожидать неожиданного поворота событий, который заставит поволноваться. Не стоит падать духом, вооружитесь решительностью. Это поможет вам достичь результатов, как в профессиональной, так и в личной сферах. Будьте внимательны к своему здоровью, повышается риск инфекционных заболеваний.

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