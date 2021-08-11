УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать

11 августа 2021, 18:15

Почему в полнолуние стоит воздержаться от общения и какие процедуры по уходу принесут пользу, расскажет Главред

Полнолуние в августе 2021
Полнолуние в августе 2021 / pixabay.com

Фаза Луны в последнем месяце лета достигнет пика своего роста 22 августа в 15:02. Полнолуние произойдет в знаке Водолея.

В день полнолуния можно почувствовать необычайный энергетический подъем. Чувства обострятся, и будет сложно контролировать эмоции. Не дайте энергии этого дня стать причиной ссор и конфликтов с окружающими.

Любые начинания стоит отложить на более благоприятный период. В этот день лучше всего решать текущие вопросы и выполнять несложные задания.

О том, какой день наиболее благоприятный для новой прически, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни.

Полнолуние в августе 2021: что можно делать

Полнолуние – идеальное время для проявления своих творческих способностей и поиска скрытых талантов. Луна в этой фазе благоволит занятым в сфере рекламы. В этот день люди особо сильно поддаются влиянию, поэтому благоприятны проведения различных рекламных акций.

Реклама

Последняя фаза роста также благоприятна для того, чтобы взяться за швабру и устроить генеральную уборку. Освободите место в шкафах от ненужных вещей – это привлечет гармонию в отношения и подарит домашний уют.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажать

В полнолуние повышается вероятность отравлений, поэтому употреблять в пищу нужно свежие, проверенные продукты. В этот день будет полезна однодневная диета – чистка организма. Можно побаловать локоны уходовыми процедурами – питательными и увлажняющими масками.

Что нельзя делать в полнолуние

В этот день стоит воздержаться от общения. Тяжелая энергетика дня не способствует налаживанию крепких контактов. Свидания и встречи с возлюбленными – не самые благоприятные. Напряжение просто витает в воздухе. Лучше провести этот день в одиночестве, уделив внимание своим мыслям и чувствам.

Также в Полнолуние крайне нежелательно:

  • проводить операции с деньгами – брать и давать в долг, ввязываться в кредиты, делать покупки;
  • менять место работы;
  • отправляться в путешествие – возможны неприятности в дороге;
  • стричь волосы;
  • проводить сложные косметологические операции.

полнолуние 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититьсяМагнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититься Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпускеСветлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровцаПутину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца Басистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя ЕвровиденияБасистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя Евровидения В Украине ударит "африканская" жара до +42В Украине ударит "африканская" жара до +42

Последние новости

18:29

70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос

18:27

Не Ребров: СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Украины по футболу Видео

18:20

Певица Юлия Санина интересно рассказала о добыче руды в Украине

18:20

Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни Видео

18:15

Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать

Реклама
18:13

В Херсоне расстреляли кафе: есть пострадавшие

18:11

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

18:07

Скандальный дрифт: Alyona Alyona со шваброй отмывает Софийскую площадь Видео

18:03

Меткомбинат "Азовсталь" планирует отремонтировать свои доменные печи до конца ноября

17:44

"Такие шаги взбесят нашего северного соседа": у Зеленского допустили размещение войск США в Украине

17:42

"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары Видео актуально

17:39

Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

17:20

В небе над столицей летали истребители: люди в панике Видео

17:15

"Пуглив и все время прячется": в метро Киева третьи сутки ищут кота, сбежавшего из клетки

17:10

Северный поток-2 и Донбасс: в ОП рассказали, о чем Меркель будет говорить с Зеленским Видео

17:02

Как купить арбуз без нитратов: назван простой способ Видео

17:02

Газпром достроил морской участок Северного потока-2: по первой нитке трубопровода пустили газ

16:53

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше, чем в Европе и мире - Ляшко Видео

16:44

В новом регионе Украины подтвердили случаи инфицирования штаммом "Дельта"

16:22

В Украину ворвется антициклон Elfi: синоптики предупредили об опасности Видео

Реклама
16:21

Решила позагорать: под киевской церковью лежала обнаженная женщина Видео

16:00

Силы ПВО США в Украине: в России разразились обвинением в адрес Киева и Вашингтона

15:56

Родители таскали ребенка по знахарям: в Чернигове от страшных ожогов умерла 2-летняя девочка Видео

15:53

Украинские звезды рассказали о процессе производства стали в видеопроекте "Метинвеста"

15:22

Учителям поднимут зарплаты: какие педагоги получат 20% к окладу Видео

15:06

Продление карантина в Украине до 1 октября: какие ограничения действуют в стране Видео

14:58

В Луцке в СИЗО умер мужчина, который зверски зарубил топором жену и дочь Видео

14:15

Самый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовления Видео

14:14

Назвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости

14:05

Украина под угрозой резкой вспышки COVID-19: ученые назвали новый сценарий заболеваемости

14:02

Солистка Kazka Александра Зарицкая объяснила, что значит ее квир-признание Видео

13:48

В Украине официально объявили о продлении карантина до 1 октября

13:30

Умерла дочь Альфреда Хичкока Патрисия Хичкок О'Коннел

13:28

В Украине изменили тарифы на электроэнергию для населения Видео

13:02

Иван Выговский стал новым главой полиции Киева вместо Андрея Крищенко

12:58

Водафон – как проверить счет легче всего

12:44

Руководство Софийского заповедника намекнуло, что разрешение на гонку может быть поддельным Видео

12:19

Украинка стала жертвой вакцинации: глава Национальной медицинской палаты раскрыл неожиданные детали

11:48

Как выбрать модный рюкзак для старшей школы Видео новости компании

11:40

Кубраков хочет превратить "Укрзализныцю" из "монстра" в эффективную компанию - СМИ

Реклама
11:36

Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: врач указал на два важных фактора Видео

11:32

Грозы, град и шквалы накроют часть Украины: под ударом – пять областей на юго-востоке страны

11:23

"Большая стройка" Зеленского до октября восстановит маршрут к озеру Свитязь

11:06

Анна Богдан раскрыла свой главный секрет красоты и успеха

10:48

Локдауны и запреты для непривитых: инфекционист спрогнозировал, как Украина будет бороться с COVID Видео

10:44

Праздник Маковея: традиции и запреты дня, поздравления

10:38

"Свиньи и воняют": в Азербайджане дипломат оскорбил Жириновского и россиян

10:25

После открытия уголовного дела организаторы гонки в центре Киева запросили прощения у властей Видео

10:01

В Украине снова пересчитают пенсии: кому и на сколько поднимут Видео

09:57

Обязательная COVID-вакцинация: эксперт объяснил, можно ли отказаться от прививки и будут ли последствия Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять