Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать

Полнолуние в августе 2021 / pixabay.com

Фаза Луны в последнем месяце лета достигнет пика своего роста 22 августа в 15:02. Полнолуние произойдет в знаке Водолея.

В день полнолуния можно почувствовать необычайный энергетический подъем. Чувства обострятся, и будет сложно контролировать эмоции. Не дайте энергии этого дня стать причиной ссор и конфликтов с окружающими.

Любые начинания стоит отложить на более благоприятный период. В этот день лучше всего решать текущие вопросы и выполнять несложные задания.

О том, какой день наиболее благоприятный для новой прически, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни.

Полнолуние в августе 2021: что можно делать

Полнолуние – идеальное время для проявления своих творческих способностей и поиска скрытых талантов. Луна в этой фазе благоволит занятым в сфере рекламы. В этот день люди особо сильно поддаются влиянию, поэтому благоприятны проведения различных рекламных акций.

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Последняя фаза роста также благоприятна для того, чтобы взяться за швабру и устроить генеральную уборку. Освободите место в шкафах от ненужных вещей – это привлечет гармонию в отношения и подарит домашний уют.

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В полнолуние повышается вероятность отравлений, поэтому употреблять в пищу нужно свежие, проверенные продукты. В этот день будет полезна однодневная диета – чистка организма. Можно побаловать локоны уходовыми процедурами – питательными и увлажняющими масками.

Что нельзя делать в полнолуние

В этот день стоит воздержаться от общения. Тяжелая энергетика дня не способствует налаживанию крепких контактов. Свидания и встречи с возлюбленными – не самые благоприятные. Напряжение просто витает в воздухе. Лучше провести этот день в одиночестве, уделив внимание своим мыслям и чувствам.

Также в Полнолуние крайне нежелательно: