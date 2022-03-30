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Гороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городов

30 марта 2022, 14:20

Западным регионам Украины не стоит опасаться атаки оккупантов.

Экстрасенс рассказал, что ждет Украину в апреле / Фото Reuters

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для Украины на апрель 2022 и спрогнозировал, стоит ли бояться бомбежек западным регионам страны.

По прогнозу специалиста, в апреле Запад Украины будет находиться "в правильном потоке".

"Не будут там бомбить как-то сильно. И мы должны понимать, что западные регионы Украины находятся рядышком возле Польши. У очень многих людей была такая паника, мол, будет ли Россия нападать. Ребята, не будет Россия нападать, потому что Россия очень сильно боится нарваться на Евросоюз несмотря на то, как они сейчас себя позиционируют", - рассказал Гордеев.

Также экстрасенс считает, что в апреле в Украине уже не будет сильных разрушений. Наоборот, Украина начнет восстанавливать свои города.

"У меня выпали карты Туз пентаклей (значение карты - удача, независимость) и Королева пентаклей (значение карты - доброта, верность). Это говорит о том, что очень большое количество стран, в том числе и Европа, будут очень сильно помогать Украине финансово", - рассказал Гордеев.

Ранее Макс Гордеев составил гороскоп для Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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