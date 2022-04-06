Гороскоп для Украины: известная грузинская мольфарка назвала 6 событий для нашей страны

Гороскоп войны / pixabay, reuters

Украина уже второй месяц борется с вторжение российских войск. Многие астрологи, экстрасенсы и специалисты говорят, что исход войны в Украине стоит ждать к 2023 году.

Самая известная в Грузии провидица и мольфарка Лели Какулии назвала 6 событий для нашей страны, которые опубликовали на YouTube-канале Сила молитвы.

"План объединения советских республик не сбудется. Власть будет скрывать свои преступления, но это недолго будет продолжаться", – говорит Лели Какулия.

Путина убьют

"Весь Северный Кавказ объединится и объявит войну России. Россия точно потеряет Кавказ. Путину не удастся урегулировать политическую ситуацию в России. Он будет убит мусульманами, я вижу это на 100%. Черные энергии большого размера начнут движение из Чечни, и Россия не сможет обойти мусульман. После битвы мусульман в Москве все будет разрушено, мы увидим время, когда вся Красная площадь будет залита кровью", – говорит Лели Какулия.

Гороскоп для Украины

По прогнозу Лели, Украина не будет ни под Европой, США, ни под Россией.

"Украина станет большим могущественным государством без россиян. Новое правительство Украины подготовит большие сюрпризы, возглавив мир, мировая политика будет очень напряженной", – говорит Лели Какулия.

При этом политические шаги президента Украины Владимира Зеленского, станут большим ударом для российского правительства, говорит Лели Какулия.

"Украинские власти подпишут все договоренности с Европой и страна войдет в Европейский Союз", – добавляет провидица, но точных дат и сроков не говорит.

Когда закончится война

"Украина выиграет холодную войну с Россией. Также я не вижу в будущем разделенной или расколотой Украины. Украина сохранит свои территории и вернет Крым", – говорит Лели Какулия.

Сколько будет длится война

Украину ждет еще немало страданий и новые испытания. Астролог Юлия Погорельченко дала свой прогноз исхода событий и войны в Украине. По ее словам, при самом тяжелом раскладе, война может затянуться до 2023 года.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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