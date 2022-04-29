Гороскоп для Украины: астролог рассказала, как солнечное затмение круто повлияет на ход войны

Гороскоп для Украины / pixabay

30 апреля произойдет солнечное затмение. Как говорит астролог Елена Осипенко, во время и спустя неделю после затмения нужно с особым вниманием относиться к принятию важных решений.

Коме того, уже 16 мая, ожидается полное лунное затмение.

"Суперполнолуние будет влиять на всех людей максимально интенсивно. Кроме того, 9 мая – срединный день между точками – затмениями, в этот момент произойдет точная фаза первой четверти Луны. Все эти дни, говорится в прогнозе, знаковые", - отмечает астролог.

По ее словам, за и спустя неделю после затмения нужно с особым вниманием относиться к принятию важных решений. В этот период ухудшается эмоциональный фон и нарастает тревожность, может увеличиться число аварий и травм.

Как Солнечное затмение повлияет на ход войны в Украине

Астролог добавляет, что затмение – начало нового этапа для всех жителей планеты. Знак больших кардинальных перемен в течение года. Но это могут быть как потери и убытки, так и прогресс.

Космическое событие гармонирует с гороскопом Украины.

По ее словам, наступит период коммуникаций, разработки и подписания важных документов в течение полугода до следующего солнечного затмения (оно ожидается в октябре).

"Будет происходить расширение сети контактов, появятся новые деловые партнеры, заключат важные переговоры, однако они будут временными, но достаточно надежными", — заявила Осипенко.

Специалист добавляет, что Украина трансформируется в качественно новое государство.

Астролог подчеркивает, что знаковое солнечное затмение в стабильном Тельце может помочь заложить программу мира, а значит — остановить войну и убийство людей.

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По данным прогноза, весь период в течение полугода и даже года особенно благоприятен для контактов с зарубежными партнерами и получения от них финансовой поддержки. Украина может ожидать удачные переговоры, сотрудничества, заключение договоров и открытие новых перспектив.

"Я считаю, что знаки солнечного затмения вселенная дала нам, украинцам, в помощь, чтобы мы укрепили свою абсолютную веру в победу", — подытожила Осипенко.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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