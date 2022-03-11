Гороскоп для Украины 11 марта 2022 года: чего ждать от шестнадцатого дня войны

Астролог составила гороскоп для Украины на 11 марта 2022 / Фото Reuters

Асторолог Ирина Звягина составила гороскоп для Украины на шестнадцатый день войны - 11 марта 2022 года.

"Луна с утра в Близнецах, к полудню переходит в знак Рака. В этом знаке Луна заботится о человечестве. Чувство своего становится основным. Семья, дом, территория, родина, планета – все это требует защиты, заботы и безопасности.

Многие чувствуют потребность окопаться, закрыться в защищенном месте, перебрать запасы и сделать новые", - написала астролог в Facebook.

Что касается мужчин, то у них сегодня настроения другие - связанные с защитой территории и тех, за кого они отвечают. Время чинить заборы и ставить капканы, отметила Звягина.

Что нужно делать 11 марта 2022 - советы астролога

"При любой возможности оставайтесь ближе к дому. Поддерживайте связи с близкими, заботьтесь, говорите слова поддержки. И учтите, что настроение – ключевой фактор Луны в Раке. Учитывайте его, когда хотите что-то донести и когда вас пытаются задеть, в виртуале в том числе", - посоветовал специалист.

Звягина добавила, что в это день очень важно отличать правду от манипуляций.

Чего ждать в ближайшие дни Украине

"Будет момент, когда Солнце войдет в точное соединение с Нептуном, казими. 13 марта. И тогда картина мира станет ясной. А пока в жизненно важных ситуациях доверьтесь знакам тела. Много Воды в карте сегодня; значит, трудно сквозь эмоции видеть ориентиры и понимать ход ситуации. Это время, когда гаснут маяки, и корабли ведут только основываясь на глубинной интуиции", - резюмировала астролог.

Справка. Казими- положение планеты в сердце Солнца. Традиционно считается одним из самых благостных показателей для планеты.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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