Гороскоп для Украины 11 марта 2022 года: чего ждать от шестнадцатого дня войны

Сегодня лучше оставаться ближе к дому, поддерживать связь с близкими, заботититься, говорить слова поддержки, говорит гороскоп 2022.
Асторолог Ирина Звягина составила гороскоп для Украины на шестнадцатый день войны - 11 марта 2022 года.
"Луна с утра в Близнецах, к полудню переходит в знак Рака. В этом знаке Луна заботится о человечестве. Чувство своего становится основным. Семья, дом, территория, родина, планета – все это требует защиты, заботы и безопасности.
Многие чувствуют потребность окопаться, закрыться в защищенном месте, перебрать запасы и сделать новые", - написала астролог в Facebook.
Что касается мужчин, то у них сегодня настроения другие - связанные с защитой территории и тех, за кого они отвечают. Время чинить заборы и ставить капканы, отметила Звягина.
Что нужно делать 11 марта 2022 - советы астролога
"При любой возможности оставайтесь ближе к дому. Поддерживайте связи с близкими, заботьтесь, говорите слова поддержки. И учтите, что настроение – ключевой фактор Луны в Раке. Учитывайте его, когда хотите что-то донести и когда вас пытаются задеть, в виртуале в том числе", - посоветовал специалист.
Звягина добавила, что в это день очень важно отличать правду от манипуляций.
Чего ждать в ближайшие дни Украине
"Будет момент, когда Солнце войдет в точное соединение с Нептуном, казими. 13 марта. И тогда картина мира станет ясной. А пока в жизненно важных ситуациях доверьтесь знакам тела. Много Воды в карте сегодня; значит, трудно сквозь эмоции видеть ориентиры и понимать ход ситуации. Это время, когда гаснут маяки, и корабли ведут только основываясь на глубинной интуиции", - резюмировала астролог.
Справка. Казими- положение планеты в сердце Солнца. Традиционно считается одним из самых благостных показателей для планеты.
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
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