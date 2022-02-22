Война и нарушение границ: астролог озвучила разрушительный сценарий для Украины после признания "ЛДНР"

Астролог озвучила мрачный гороскоп для Украины / Фото Reuters

Астролог Ирина Звягина уточнила гороскоп для Украины на 2022 год и объяснила, чем, согласно расположению планет, грозит нашей стране признание Россией "независимости" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Специалист отметила, что на ночь, когда Путин признал "ЛДНР", приходился пик планетного напряжения.

"Знаковое соединение февраля, соединение Венеры с Марсом, в градусе от точного квадрата с Нептуном в гороскопе Путина. Это решение - фатальная ошибка. Нет ни одного варианта развития событий, который привел бы к исполнению миссии, которую Путин избрал. Это не просто опасная, но фатальная дата, и сама по себе, и в транзитах по его гороскопу", - написала Звягина на своей странице в Facebook.

Астролог добавила: если бы решение о признании "ЛНР" и "ДНР" было принято днем позже, то беда бы миновала.

"Сегодня (21 февраля, - ред.) с зафиксированной точкой отсчета нового поворота событий - для Украины тоже разрушительный сценарий. Сатурн управляет картой Украины, и в аспекте с Плутоном он означает войну и нарушение границ", - написала Звягина.

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Она уточнила, что признание Путиным "ЛДНР" будет означать для Украины разрушение Минских соглашений и потерю оккуппированных территорий.

"Вопрос - где пройдут новые границы. Такое впечатление, что Украина со своим кульминирующим Плутоном нужна России вовсе не в качестве воссоединения "одного народа" (коими мы ни в коем случае не являемся), а совсем для другого процесса, противоположного тому, о чем мечтается Путину", - резюмировала астролог".

Как сообщал Главред, ранее астролог Ирина Звягина прогнозировала, что если удастся пройти конец февраля - начало марта 2022 года, то вероятность крупномасштабного российского вторжения в Украину резко упадет.

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