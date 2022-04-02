Гороскоп для России: астролог назвала сроки, когда стране-агрессору будет дико плохо

Россия в период с конца апреля и весь май будет чувствовать себя очень плохо, говорит гороскоп / Thinktanks.by

Страна-агрессор Россия, которая утром 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, может развязать еще и новую мировую войну.

Об этом свидетельствует гороскоп для России, который составила автор Youtube-канала Irina Astrology Horoscope.

По прогнозу специалиста вскоре в РФ начнется период тотального поражения и упадка, что может спровоцировать серьезную агрессию Кремля. Не исключено, что Россия применит ядерное оружие против США.

Самым сложным периодом для РФ станет конец апреля и май.

"Россия в период с конца апреля и весь май будет чувствовать себя дико плохо. Настолько плохо, что она может развязать новую мировую войну. И самая большая вероятность начала такой войны с использованием ядерного оружия – это май-июль. Эта война будет вполне губительной для России", – предупредила астролог.

Специалист считает, что если Россия и применит ядерное оружие, то не против Украины.

Читайте такжеЯдерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцев"Это могут быть США, поскольку в их натальной карте идет возвращение Плутона, отвечающего за ядерную войну. 13 апреля он замедляется, 29 апреля переходит в транзитную фазу", - объяснила Ирина.

Также, по ее прогнозу, последний месяц весны и начало лета будут трудными в глобальном плане.

Как сообщал Главред, ранее таролог-нумеролог Владислав Грицай рассказал, что президент России Владимир Путин может погибнуть из-за предательства кого-то из близкого окружения - об этом свидетельствует нумерологический анализ даты рождения хозяина Кремля. Заговор и переворот в России могут состояться в РФ уже к концу месяца, а на роль предателя идеально подходит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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