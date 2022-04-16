Гороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения города

Гороскоп для Украины / reuters, pixabay

Украинскому Мариуполю в ближайшее время будет очень тяжело. Как говорит астролог, поставлена цель для российских оккупантов "вычистить все".

"Карты показывают, что полностью есть задание вычистить все. Люди помогают Мариуполю и стараются протянут руку помощи. Окончания бойни за Мариуполь в апреле пока не видно", - говорит Яна Ezoterichka в своем прогнозе для Мариуполя.

По ее словам, есть большие потери с обеих сторон.

"Но, Мариуполь освободят и будет призыв к ответу, суд. Это будет очень тяжелая победа, но мир придет. Людям, которые там находятся, очень трудно. Возможно, это случится через 21 день. С середины мая будет большая помощь Мариуполю, и возможно в июне-июле будет восстановление. Все за одну ночь изменится, но сложно будет",- говорит астролог.

Специалист отмечает, что летом еще борьба и сопротивление наблюдается, но Мариуполь будет возобновляться.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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