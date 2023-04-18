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Головоломка для самых внимательных: нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги

Алёна Воронина
18 апреля 2023, 12:13 обновлено 18 апреля, 12:17
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Предмет, который спрятан среди милых зверюшек, найти будет непросто.
Головоломка
Нужно найти корону на рисунке с песиками корги/ Lords and Labradors

Головоломки прекрасно помогают "расшевелить" наш мозг, потренировать память и внимательность. Если разгадывать такие загадки регулярно, можно быстро заметить усиление собственных умственных способностей, ведь именно такую "зарядку" обожает мозг человека. Следующая головоломка заставит вас хорошенько напрячь свое мышление, ведь нужно будет найти среди собачек корги предмет, который им не принадлежит – корону.

Задача усложняется еще и тем, что на ее выполнение отведено всего 49 секунд. Об этом пишет Mirror.

На рисунке изображены несколько десятков корги, играющих разными предметами. Кроме мячиков и других развлечений для песиков там можно увидеть также миски с собачьей едой и кости. Но один предмет на фоне других выглядит там лишним.

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Во время выполнения задания стоит попробовать уложиться в предлагаемое время – 49 секунд. Однако если это не удается, не расстраивайтесь, ведь головоломка не так уж и легка.

Если вы хотите хорошо провести время с друзьями, можете попробовать разгадывать эту головоломку вместе с ними на скорость и затем определить победителя, который обгонит всех по времени.

Головоломка
Нужно найти корону на рисунке с песиками корги/ Lords and Labradors

Если вам не удается выполнить эту задачу, то вот разгадка – стоит обратить внимание на левый нижний угол рисунка. Именно там спрятался разыскиваемый предмет.

Головоломка
Корона "притаилась" в левом нижнем углу/ Lords and Labradors

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти бесхвостого кота за 15 секунд найти среди десятков его товарищей. На рисунке изображены животные разного яркого окраса, поэтому выполнить задание не такое уж и просто.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 6 секунд найти змею среди ломтей арбуза. Пресмыкающееся хорошо замаскировалось, поэтому заметить его будет не так уж легко. Придется привлечь всю свою усидчивость и смекалку.

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